OPINIÓN El Petro

Para recordar: “Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella”(Mateo 16: 18).

Se nos ocurrió hacer un cuento con el “Petro”, donde una familia que tenía dos vacas y un toro; vivían en el campo, pero querían comprar muchas cosas, entre otras una casa en la ciudad. Y a todos los vendedores les decía que les iban a pagar con los hijos de que tuvieran los animales, antes mencionados. Pudieran pasar años y con esas condiciones, 99% que nadie se atrevería a venderles algún bien.

Hemos escuchado con atención sobre la nueva “criptomoneda” llamada “Petro”; algo virtual, intangible, la cual se basa en riquezas que aún no han sido explotadas y aparentemente no se está tomando en cuenta:1) Nuestra quebrada economía; 2)El costo de la explotación.3) Ni Dios lo quiera, ocurre algún desastre natural o algún otro inconveniente que no permita la extracción de todo lo ofrecido, entonces: ¿Cómo quedan los compradores?

Sin querer ofender a nadie,el “Petro” se relaciona con la brujería, el vudú, y todo el oscurantismo posible.En la Wikipedia y otros escritos, dicen: “Petro, también conocida como Petwo o Pethro es generalmente la más ardiente, agresiva y belicosa de entre las familias de Loas (espíritus del vudú). Su origen se encuentra en… Haití y… con raíces africanas como: los dioses serpientes del Congo (Simbis)… la Gran Simbi que paso a ser la Gran Bwa y Simbi Makaya, un gran hechicero que se equipara a Dan Petro (‘el mismo Satanás’).

Según Wikipedia,lo anterior, tiene que ver con: “El ansia de sangre y venganza contra los opresores, o detractores; un deseo de poder; a cambio ofrecen cualquier tipo de sacrificios de animales”, y de humanos, si fuera posible; o utilizan como puente, los que fallecen por culpa de ellos ¿Será por eso que no quieren aceptar la ayuda humanitaria?

Al Petro, se le presenta como algo inofensivo, que viene de nuestro petróleo, se vende o negocia por dólares u otros monedas, en un país, como Venezuela, que no se puede comprar ni un solo dólar o un euro abiertamente, tampoco lo producimos y estamos viviendo, como dijimos una de las peores economías del mundo.

Según el texto inicial, cuando a Jesús le dijo a Pedro que “sobre esta piedra edificaré mi iglesia” se refería a Él mismo. Preguntamos: ¿A caso Jesús se estaba auto-cambiando, como el fundamento de la Iglesia, para colocar a Pedro como el nuevo fundamento? No.(Ver Efesios 1:20-23; 5:23; 1ª Corintios 13: 1-23).

Según la Biblia y numerosos documentos: “La palabra Pedro en Griego significa Petrós, kefa (Cefas), piedra, un canto rodado…. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre Aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer… La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento; y hemos de obedecer a Cristo como su cabeza”(E. White, Deseado de Todas las Gentes, pp. 363, 364, 365).

En sentido similar, la Conferencia Episcopal Española afirma que Cristo es el único fundamento. http://www.conferenciaepiscopal.es/cristo-fundamento-unico-de-la-iglesia-1-cor-31-23/y Pedro, no viene a ser más una pequeña piedra colocada sobre la Roca, que es Cristo. Y Pablo recalca: “Nadie puede poner otro fundamentos, que no sea el de Jesucristo” (1 Corintios 3:11), por ello es el Único Salvador de la humanidad.