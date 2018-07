OPINIÓN El rincón de los miércoles

Este Mundial de Fútbol, como siempre ocurre, representa para los gobiernos de baja popularidad un gran alivio. La gente suele distraerse mirando la televisión o escuchando la radio las incidencias de cada partido independientemente de cuál sea la selección de su preferencia y se olvida inconscientemente de los problemas que lo aqueja durante esos 90 minutos donde se drenan las emociones y las frustraciones que cada uno lleva en sus alforjas. Solo la prensa deportiva se desborda en informaciones sobre tal y cual selección, se barajan los favoritos y se sufre hasta más no poder, porque la verdad es que el fútbol es una manera de autoflagelo casi inevitable porque a nadie le gusta perder, como ha sucedido con Argentina en su más reciente debacle. En fin, todos somos, de una manera u otra víctima de ese dulce mal llamado fútbol. Los venezolanos están como el país –divididos- en su favoritismo por la sencilla razón que no estamos entre los 32 invitados a la cita rusa. Años atrás nos disfrazamos con la camiseta de Brasil, un equipo con el cual estábamos identificado por aquello de la cercanía fronteriza, sin olvidarnos de la querida Colombia, hoy compartimos sentimiento con la selección de España, la madre patria que hoy es también patria de miles de compatriotas. El oficialismo, a pesar de no manifestarse públicamente sus simpatías, hinchan por Rusia. (Curiosamente no hay en el grupo mundialista ningún país socialista ni comunista). En nuestro caso, dividimos simpatías por Colombia y España, dos colosos que luchan con la mira puesta en esa hermosa copa que premia los esfuerzos de esos valientes muchachos que nos alegran la existencia en estos días de puro fútbol.

II

Los madridistas saltan de contento con las actuaciones de jugadores que forman parte del elenco de la Casa Blanca- Cristiano Ronaldo, Modric y Moos ha visto puerta en sus compromisos iniciales, Sus goles han sido determinantes en las victorias de sus selecciones. Las simpatías por Cristiano han multiplicado el número de aficionados de Portugal, ya clasificados. Los del Barcelona, conjuntamente con los argentinos, esperan la aparición de Leonel Messi, quien ya ha dado por perdido el Balón de Oro del próximo año por la soberbia actuación del crack madeirense en esta competencia……APARTE: El Trìo Altamira ha recibido el Botón Carrillo como el mejor grupo vocal de la región. El desarrollo del Mundial de Rusia les ha permitido a los hermanos hacer un alto en sus actuaciones en un conocido local de Barquisimeto. Se marcharon a Duaca, lugar de origen donde comenzaron su vida artística llevando hermosas serenatas a las muchachas duaqueñas. ¡Enhorabuena!………ELY: Garagozo anda por Rusia nutriendo su libro de récord como asistente a los mundiales. Este venezolano es un apasionado del deporte rey y su bandera tricolor solitaria ya lo identifica en las gradas de los estadios donde disfruta como si su selección vinotinto estuviera en la cancha. A PROPÓSITO de aficionados, los de Colombia han sido los más numerosos de presencia en los estadios después de los rusos, anfitriones del evento. Los más ruidosos, argentinos, los más caballeros, islandeses en franca competencia con los japoneses, según las estadísticas hasta el día de ayer. Y si hablamos de estadísticas, España ha reportado un descenso en el nacimiento de niños y aumento en decesos. El año pasado solo vinieron al mundo 18.000 bebés y murieron 34.000 personas. Ah, descubrieron también que hay más hombres que mujeres en el país. La llegada de miles de migrantes viene compensando la escasez. Ya los llegados desde Venezuela figuran en la estadística del INE…….

III

DIRECTV: Sus narradores se identifican de acuerdo al país que juega en las competencias deportivas. Así que cuando es Argentina el relator deja ver sus preferencias. En el partido de Colombia sucedió igual y me imagino que así sucede en otros continentes……UN gran saludo para Luis Eduardo de San Martìn, quien acaba de cumplir 11 años. Vive en Alicante, España, es mi sobrino y un futuro crack.