OPINIÓN Esta vez nada de positivo

Las batallas hay que darlas por el mismo hecho que hay que darlas, sería un suicidio quedarse en neutro, por tal cada día hay que arreciar y aumentar la voluntad de luchar con más fuerza la defensa de nuestro país, en una forma pacífica donde innumerables voluntades unidos todos sin excepción sean parte de esta noble tarea, de un forma creativa, combativa, asertiva que resuma en grande el amor por Venezuela, como la fuerza más poderosa, que trabaje a favor del bien por recuperar en todos los sentidos nuestro golpeado y noble país que se encuentra profundamente herido en todas sus áreas moral, sentimental, económico, despreciados y en conflicto con todos los países del primer mundo que están solvente y pueden dar muestra de éxito.

Sin duda hay una gran confusión que está comprobada y a la vista, ¿cómo se puede llamar un gobierno o gobernantes? malos asesorados, si lo que vemos es el gobierno contra el pueblo aparte de que el pueblo esta desmoralizado, desesperado y ve un futuro incierto, donde cada día el alimento, las medicinas y todo lo que necesita un humano para sobrevivir, ojo no para vivir, cada día se le hace más difícil e incalculable lo que produce y por tal significa la desnutrición,muertes por cosas de fácil solución como esta, una buena política con las naciones que sean productivas, una buena alianza con el sector agropecuario, todo lo que sea producir en el campo, la industria,el comercio, el transporte que produzca empleo y pague impuesto que no se le desconozca sus derechos, que cumplan sus deberes y se les protejas sus bienes que esto no se considere como una dádiva.

Todos sabemos que el empresario creativo es un bien de la nación y debe ser admirado como el mejor aliado de cualquier gobierno y como parte de la solución y no verlo como un problema,principalmente el empresario del campo, si le cuento en la tensión que se encuentra en esta temporada de siembra a muy pocos días para comenzar y aun los insumos necesarios no llegan, pues no hay voluntad de parte de quienes tienen todo acaparado de que aquí no haya vida, buena producción que abastezca, y haya excedentes que se pueda exportar y generar divisas que bastante falta hacen, sería saludable para el país olvidarse de fantasmas y enemigos imaginarios, seamos amistosos lo que nos interesa es un país productivo, rico, bien alimentado y saludable.

Dicen que las personas exitosas tienen dos cosas en sus labios el silencio y la sonrisa, da la impresión de quien pueda darnos el ejemplo carece de esto y por tal vivimos en un eterno conflicto y hay que sumar, gracias a Dios ya paso esa bendita cumbre de las Américas que tanto dio que hacer a nuestra golpeada patria, además que papel podría hacer nuestra representación, si lo que podíamos presentar raya en la miseria,empresas desaparecidas, industrias peor, todos los sectores golpeados, desapareciendo cada hora, cada día . Todo el que tenga iniciativa de manos atadas, pagando pecados que no hemos cometidos, que podría haber ofrecido o exhibido nuestros representantes, será una devaluación de 113 mil por ciento y una inflación del 2 por ciento diaria, ante tantos países sin devaluación y que la que tiene no llega al cuatro por ciento anual, entonces que vamos a exhibir ante una cumbre de esa magnitud.