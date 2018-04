OPINIÓN Entre el hervidero y la congelación de los ceros

¿Es posible que al retirar los tres ceros (OOO) del cono monetario actual, pudiera ser un congelamiento o hervidero a futuro?

Los matemáticos, físicos y los economistas son los que nos pudieran ayudar a responder esta pregunta; personalmente relaciono la palabra cero con el número (O) como algo nulo, nada o ninguno, como si algo no fueras nada útil según los refranes comunes, como “eres un cero a la izquierda”; es decir nada y eso es lo que va a suceder en los próximos meses y nos vamos a quedar congelados como el punto de congelación, que es (0) o punto cero de temperatura Celsius de Oª C o cero absoluto temperatura de -273.15 o termodinámica K. Será que el gobierno sigue considerando a muchos ciudadanos unos ceros a la izquierda, es decir inútiles, no valen nada o no merecen ninguna consideración como seres humanos y habitantes de este país.

Este juego de retirar tres ceros del cono monetario actual debe estar maquiavélicamente calculado para disimular la hiperinflación que sigue creciendo y que según los que saben de esto, a futuro tendrán que recolocar de nuevo los ceros retirados. Es una “criptocortina de humo” para entretener a un pueblo.

Si nos ponemos a pensar lo que puede pasar con los anuncios de retirar pronto los billetes de 100 Bs. en Abril o Mayo, que en muchos sitios comerciales ya no reciben los de 50 Bs. Las noticias de que todo el cono actual será retirado antes del primero de Junio del 2018, fecha en la que entrará en vigencia el nuevo cono anunciado, con el famoso retiro de lo tres ceros (OOO), es donde creo que algunos ciudadanos se quedarán congelados o hervirán. Debemos estar preparados para que esto no se convierta en lo que paso con la noticia del retiro del billete de 100 Bs. de años anteriores. Las autoridades económicas o el BCV tienen que hacer una campaña educativa en todas las esferas de la economía, para que los ciudadanos de a pie entiendan toda esta “criptotramoya, incluyendo niños y adultos mayores, porque pueden ser engañados por los vivos al hacer sus transacciones en el comercio; esto que parece muy sencillo o fácil de entender e incluso para el gobierno, se puede convertir en un dolor de cabeza para muchos y vamos a estar entrando o saliendo de unas elecciones .¿Si es qué se realizan en la fecha prevista de mayo?).

Venezuela se está aislando, congelando, paralizándose, enfermándose y dividiéndose cada día más; este barco no puede quedar a la deriva y menos tomar un rumbo hacia la isla de la felicidad o seguir con ideólogos retrógrados con pensamiento único, porque sería el acabose. La solución está “por ahora” en la sensatez de todos los ciudadanos en votar en las próximas elecciones, si las condiciones de transparencia, seguridad y con “cero (O) criptotrampa” se cumplan, (de lo contrario “cero absoluto” en este aspecto); esta solución está también en la unión sincera de la sociedad civil y partidos; en la reflexión, rectificación y autocrítica del gobierno nacional, sus partidarios, camaradas y la del presidente.

Acordarse que con quitar o poner ceros (OOOOOOOO) y cortinas de humo no se termina el hambre, las enfermedades, la miseria, el desempleo, la inflación, la inseguridad, la diáspora, entre otras calamidades. La inflación sigue su curso y si no se toman las medidas efectivas e inmediatas, sus consecuencias pueden ser el hervidero de este estado maquiavélico, cocido y hervido en la olla de presión de la crisis.

Les presento estos detalles: O+O=O O-O=O X x O=O O x O=O (O x infinito= indeterminado); (O/O indeterminado);

(X/O No existe); X/Limite= infinito; Yo solo se, que existe la frase “Hasta el infinito y más allá” de Buzz Lightyear

No se preocupen si no entienden lo del cero y menos lo de infinito y el límite (L), los matemáticos, físicos o los estudiantes de esas materia si saben algo de estas relaciones numéricas, pero al venezolano de pie solo le interesa tener dinero en efectivo para pagar el transporte, tomarse un café de vez en cuando o comprarse una empanada, entre muchas otras menudencias de la vida diaria de la calle, incluso una limosna a quien se la pida. No sé si el Petroro lo podemos obtener pronto y dar las limosnas al gente o a las iglesias.

No se puede jugar con el bolsillo de los ciudadanos, su inocencia e ingenuidad y menos en épocas electorales.

Creo que este juego de dos meses, está cero carreras, cero hits y cero jonrrones, por parte de ambos equipos.

Soluciones: Sensatez, sabiduría, reflexión, tolerancia, diálogo sincero, unión, humildad, despertar, cuidar y VOTAR si las condiciones pedidas, verificadas se dan y se cumplen como deben ser. Si no, nanay, nanay o cero (O). Les recuerdo que no hay un año cero, ni una hora cero como tal, pero sí existe el punto cero.