Opinión Honor a quien honor merece Froilán Álvarez Yépez

A los 100 años de su nacimiento De sus hijos……Con amor

Escribir sobre un ser que ha significado tanto para mí no es tarea fácil, sin embargo he soñado mucho con él y me he visto en sueños haciéndolo….Así que ahí voy…..

Este 15 de febrero celebramos los 100 años de su nacimiento e intentando

hacer una crónica biográfica entendemos que él nació en Carora, estado Lara y

vivió los primeros años de su vida bajo el régimen de la dictadura Gomecista, siendo

su padre, Froilán Álvarez Álvarez ( Nini Álvarez) preso en el Castillo de Puerto

Cabello por un alzamiento contra Eustoquio Gómez presidente del Estado Lara en

esa época.- De allí salió a morir con un cáncer de garganta que terminó con su vida,

tenemos información que en varias oportunidades se le concedió el perdón con la

condición que se presentara ante Juan Vicente Gómez en la ciudad de Maracay

solicitando él mismo dicho perdón, a lo cual él se negó rotundamente, mi abuelo era

un valiente defensor de los derechos humanos y de la democracia.- Queda

Froilán(Chus) huérfano de padre a los 8 años pasando a ser sostén de la familia el

hermano mayor José María(Chemaría) y demás familiares en la ciudad natal,

Carora…Hasta que su hermana mayor Lucía Álvarez Yépez(MamaChía) contrae

matrimonio con Agustín Zubillaga y logra traerse a su madre, Rosario Yépez y a su

hermano menor a Barquisimeto.- Su primera infancia transcurre como el niño pobre

ante el juguete caro……..Anécdota: Fue un muchacho tremendo, rebelde, en una

oportunidad, en el Colegio La Salle después de un partido de fútbol, junto con otro

compañero, encerraron a los jugadores mientras se bañaban y se fueron dejándolos

encerrados……..Se armó una grande.-

En Barquisimeto estudia primaria y bachillerato haciéndose un joven fuerte,

inteligente y con mucha convicción democrática, se siembra en él el deseo de servir

a su patria abrazando las ideologías que luchaban contra la tiranía.-

A sus 21 años contrae matrimonio con María Luisa Corvaia Andonaegui con

quien engendra 6 hijos: Ariel Alberto, Leira María, Lucia del Rosario, Froilán Rafael,

Leonardo Andrés y Luis Felipe terminando ese matrimonio después de 25 años.-

Luego contrajo matrimonio con Mercedes González de cuya unión nacen Juan

Froilán y Ana María.-

Mis recuerdos como papá van desde las veces que me arropaba en las noches

frías, cuando nos llevaba al cine infantil, a los paseos y las fiestas, tengo una imagen

muy hermosa que se sucedía cada tarde al llegar a casa, silbaba y salíamos todos

los hijos cuales conejos de nuestra madriguera y le saltábamos encima, el

rápidamente dejaba maletín en el suelo y cargaba a los más chiquitos y abrazaba a

los mayores. También su rigor a la hora de las comidas, todos sentados a la misma

hora y nadie se levantaba hasta que todos termináramos, la tertulia de sobremesa

siempre giraba en torno a los últimos acontecimientos políticos o familiares y por

supuesto al buen hablar y al mejor comportamiento.- Sus normas en relación a

tomar los cubiertos, bien sentados, el uso de la servilleta, las palabras bien

pronunciadas fueron legados que se mantienen hasta la tercera generación y más.

Papá era un hombre afable, educado, inteligente, honesto a carta cabal, con valores

claros con firmeza de carácter y muy familiar.- Así como fue tierno y amoroso con

las hijas fue duro en la crianza de los varones, sobre todo con Ariel, su hijo mayor.

Aquél refrán popular que dice: “Toro no lame becerro” lo practicaba con él.- Creo

que se fue ablandando con el correr de los años, como suele suceder.-

Posiblemente su crianza y los primeros años de vida lo llevaron a creer que era lo

mejor.-

Papá estudió después de casado, su situación económica no le permitió seguir

carrera universitaria sino ya cuando ël mismo se la costeó trabajando como

telegrafista.- Estuvo presente en la creación del partido comunista del Estado Lara

teniendo como casi todos los jóvenes idealistas, la creencia de que esa línea de

pensamiento y actuar político se construiría un mundo mejor, más justo, con respeto

a los derechos humanos, a la vida, a la salud y a la educación; en el tiempo entendió

la realidad con mayor madurez y cordura.-

Su oficio de telegrafista que ejerció ya casado fue soporte para hacer su carrera

universitaria graduándose de Ingeniero Agrónomo cuando ya venía en camino su

tercera hija. Se graduó en la segunda promoción cuando la facultad funcionaba en

El Valle, Caracas.- Su hijo mayor, Ariel, se graduó en la misma facultad y fue el

primero de la segunda generación de Ingenieros Agrónomos ya en Maracay donde

aún funciona dicha facultad.-

Su vida profesional fue amplia y extensa, comenzó en el Consejo de Bienestar

Rural en el Estado Yaracuy donde ejerció el cargo de Jefe de Campo hasta que

compró una parcela en Yaritagua del parcelamiento que hizo el estado en los años

1947 y siguientes.- Esa parcela se llamó originalmente Los Chaguaramos en honor

a unos árboles que adornaban la entrada, la misma fue invadida por unos

campesinos quedando sólo la porción conocida como Cachimbo.-

Y su legado más importante fue la creación de FUDECO, Fundación para el

desarrollo de la región Centro Occidental, desde donde, como su nombre lo indica

se generaban propuestas de desarrollo para la región, fue una época donde se

dividió el país en regiones, eliminando progresivamente el centralismo que

imperaba en la política anterior.- Desde la idea original hasta el logo fue discutido

en nuestra mesa, sin contar, por supuesto todos los profesionales y amigos que

contribuyeron a forjar y a hacer realidad ese proyecto, (No me imagino su estupor

si pudiera ver en lo que convirtieron su sueño).- También promovió y trabajo por

Yacambú, represa que todavía no se inaugura. Fue promotor de la creación del

BARQUISIMETO GOLF Club el cual presidió sus primeros años; dejó su huella a

su paso por la directiva del Country Club y la remodelación de sus instalaciones.

En la vida política se mantuvo siempre independiente y a pesar de no inscribirse

en ningún partido político tuvo excelentes relaciones con los dirigentes del momento

y se ganó el respeto de los mismos.- A la caída de la dictadura de Marcos Pérez

Giménez fue nombrado gobernador del Estado Lara en la época de la transición,

luego resultó electo Senador por el Estado Lara durante el período de Rómulo

Bethancourt.- Más tarde fungió de Ministro de Agricultura y cría en cuyo período

firmó el decreto de convertir Morrocoy en Parque Nacional con las consecuencias

que eso trajo, tumbaron palafitos que contaminaban y se mantienen limpias las

maravillosas playas que hoy todavía disfrutamos.- Representó a Venezuela como

Embajador en la ciudad Roma, capital de Italia, en la FAO, durante el primer

gobierno de Carlos Andrés Pérez.-

El construyó su Edén aquí en la tierra llamado Cachimbo, una hacienda de caña

de azúcar que desarrolló como ese lugar ideal donde era realmente feliz.- Allí

experimentó sobre el cultivo de la caña de azúcar, el maíz, “sembró” cachamas,

ranitas que ayudaban al equilibrio ecológico, naranjas y mantuvo un pequeño

bosque que servía de hábitat a cientos de pájaros; en Cachimbo no se mataba ni

las culebras, al menos hasta verificar si eran venenosas.- Construyó el caney, la

piscina con el chorro más abundante que yo he visto, dos casas y una laguna.-

Todos los que tuvimos la dicha de compartir ese espacio lo recordamos vivo,

caminando descalzo en short y sin camisa, cuidando cada detalle y siendo el mejor

anfitrión.- Todos los fines de semana reunía a sus amigos, a su familia, a los amigos

de los amigos, a la familia de la familia y el círculo era siempre numeroso, allí las

tertulias eran interesantes, los análisis políticos eran el tema principal, su locuacidad

aumentaba con un vino siempre a la mano pues catador también era.-

Se despidió de este paso por la tierra un 9 de mayo a sus 69 años luego de

perder la lucha contra el cáncer.-

FUE UN ENTUSIASTA DE LA VIDA, COMO NIÑO SIN INFANCIA LE

MARAVILLABA TODO TIPO DE NOVEDAD TANTO EN LO CIENTÍFICO COMO

EN LO LÚDICO.

UN VERDADERO HOMBRE DE SERVICIO PÚBLICO DE LO QUE SIEMPRE DIO

EJEMPLO

PD: Mi tita tirida, era como me llamaba, pues en mi lengua mocha de niña yo

repetía lo que él me decía: mi hija querida.