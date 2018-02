OPINIÓN Lectura por el mundo

El espacio del Universo es de la energía; inmersa en ese espacio de energía se encuentra la materia: los cuerpos ponderables. La energía en la materia es la que hace ponderables a los cuerpos. La energía en el espacio es pura y limpia, neutral y, por ello, imponderable.

La energía del espacio la producen las estrellas.Vemos que la imponderabilidad es producida por la energía pura, limpia y neutral del espacio y que la ponderabilidad es producida por la energía en la materia. El espacio no tiene límites: es sin límites.Si hubiese un límite, los cuerpos no podrían rebasarlo. De ahí que, por eso, todos los cuerpos se encuentran inmersos.El Universo, entonces, es la unidad de la materia con la energía. Como el espacio es el continente de la energía, la energía lo llena.

Los cuerpos ponderables de las estrellas, planetas, satélites, etc. Se alimentan para la ponderabilidad de la energía del es espacio. Se establece una especie de círculo: la energía del espacio se transfiere a la materia de los cuerpos

ponderables; energía para sostener la ponderabilidad en la materia.La razón por la cual la energía en la masa de la materia la convierte en ponderable, como lo hemos dicho en Crónicas anteriores, obedece exclusivamente a la conformación estructural de los átomos en la materia. Por otra parte, la energía en la masa asume cargas eléctricas: la estructura atómica de la materia la polariza: un polo positivo y un polo negativo.

Esta particularidad de la energía de los dos estados: uno neutro en el espacio y otro polar en la masa es una propiedad suya derivada de los medios. La energía carece de peso, pero en la masa asume el peso de la materia.Llamamos atmósfera de un cuerpo a la masa gaseosa que lo rodea;es lo que se conoce como aire.El aire como la energía es invisible; pero como la masa del aire es particular, tiene peso, no así, la energía. Esta es una visión somera de los elementos que constituyen el Universo Cualquier inquietud de mis apreciado lectores puede ser consultada mediante mi correo electrónico que siempre acompaña la columna. En todo caso, siempre hemos estado dispuestos a satisfacer inquietudes, aunque tenga la humildad de recomendarles que no somos un sabelotodo. Hasta la próxima crónica, ¡Si Dios quiere!