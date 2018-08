OPINIÓN Nuevo cono monetario y los **00000 menos

El viejo y el nuevo cono monetarios van a estar como hermanitos, es decir se pueden usar en el comercio de rutina y el “vil” dinero seguirá su curso en este desastre económico al igual que la inflación, el paralelo y el Petro que los acompaña. No creo que muchos ciudadanos de a pie estén lo suficientemente preparados para manejar adecuadamente este nuevo cono de los cinco ceros menos y su reconversión.

Volviendo a insistir como ciudadano de a pie que soy y que por tercera vez en este nuevo artículo tengo la intención de educar e informar a los ciudadanos de este país , para que no caigan en la trampa de muchos ladrones, personas de mala fe o “comerciantes vivos de oficio”, que de seguro pueden engañar a incautos o personas poco informadas en relación a lo cinco ceros menos y los nuevos billetes, pues van hacer muchas las situaciones de compra y venta de productos, tanto en efectivo, puntos de venta, cheques, transacciones electrónicas, entre otras las que se van a producir después del 20 de Agosto en Venezuela.

Tienen que manejar muy bien ambos conos monetarios y no confundirse o dejarse confundir al hacer sus compras y pagar; existen los ladrones en los puntos de venta que incluso te piden la clave de seguridad y ellos mismos te la marcan, muchas veces no te entregan el comprobante y no te muestran el la pantalla del punto la cantidad pagada, y ahí puede venir el error o la mala intención de agregar cifras que no son o de agregar uno o más ceros, y el cliente no se da cuenta en ese momento, en este caso no restan ceros , sino que agregan ceros y las cifras se multiplican;: Así que “MOSCA” con lo famosos ceros de más. Familias y cuidados, sobre todo los de la tercera edad y niños ¡Cuidado con los tramposos!

Si le sirve esta “chuletita” de primaria ahí se las dejo para comparar solo la moneda nueva de 1 Bs.S (100.000 Bs.) con el cono viejo

1 Bolívar soberano (BsS) la (Moneda de 1Bs S ) = son 100.000 Bs. de los actuales

5 billetes de 20.000Bs (0,2) del cono actual o viejo equivale a 1 BsS es decir 100.000 Bs. de los viejos

10 billetes de 10.000 Bs. (0,1). de los actuales = 1BsS= 100.000 Bs.

20 billetes de 5.000 Bs. (0,05) de los actuales= 1BsS=100.000 Bs.

50 billetes de 2,000 Bs. (0,02) de los actuales= 1BsS= 100.000Bs

100 billetes de 1.000Bs (0,01) de los actuales= 1 BsS=100.000Bs

200 billetes de 500Bs (0,005) de los actuales= 1BsS= 100.000 Bs.

La moneda nueva de 0,5 de (Bs.S) es igual a 50.000 Bs. es decir: “**El realito”

Son 2 billetes de 20.000Bs y 1 billete de 10.000 Bs del cono anterior

Son 5 billetes de 10.000 Bs del cono anterior

Son 25 billetes de 2.000 Bs. del cono anterior

Son 50 billetes de 1.000 Bs del cono anterior

Son 100 billetes de 500 bs del cono anterior

Esta ¡claro! esta información, y si no, sumen, resten ceros, multiplique o dividan.

Y el “mediecito” (0,25 de BsS) ¿No existe? Será que lo damos en propina cuando no cuadren los céntimos; pero tenemos los billetes de 500 Bs que serían 250 billetes; los de 1000 Bs que serían 25 billetes, los de 2000 Bs. que serían 12 billetes y uno de 1000 Bs o dos de 500 Bs.

Acordarse de que esa cantidad de 0,25 de BsS equivale a 25.000 Bs. de los actuales; es el pasaje urbano de Barquisimeto para este momento y antes del 20 de Agosto del años 2018. ¿Subirá el pasaje en Venezuela? y lo acompañará la gasolina, el pan , los bambinos o los alimentos ¿SI o NO?. Misterios del desastre económico.

“Métanle coco a esta reconversión” y no más ceros a este asunto, pues estas cortinas de humo y las que vienen seguirán en el país, escondiendo el hambre, la muerte, las inundaciones, la hiperinflación, la muerte, las deficiencias de agua, electricidad, gas, salud y el desastre en que cae nuestro pueblo.

¿Qué se podrá comprar con real y medio?