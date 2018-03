OPINIÓN Parafraseos 25-03-2018

• Marco Rubio creó página de Facebook para comunicarse con los venezolanos. Habrá que darle “like”.

• Para nadie es un secreto, a la larga, todos nos vamos a encoger.

• Hablar con un chavista es como tratar de convencer a un magallanero que sea caraquista.

• El queso Falcón será muy bueno pero el político no tanto.

• El venezolano dejó de robar. Se lo dejó al gobierno.

• ¿Somos parte de la solución votando o dejando de votar? Pareciera que la balanza está 50-50.

• Un político y un evangélico convertido tienen un gran parecido. A mayor prontuario más grande su fama.

• A medida que envejecemos no le interesamos a los demás, a menos que sean arqueólogos.

• Las donas son muy ricas pero el precio que uno paga por ellas se refleja , al siguiente día , y de manera segura , donde más sino en la cintura.

• La empresa Interlace debería llamarse Interlazo por la unión que tiene con la gente del poder, del poder de compra de lo que dice la encuestadora.

• Lo real del país es que uno pierde el interés en ahorrar porque el interés es muy poco.

• ¿Cuánto pesa el alma de una persona? Depende de su conciencia. Si la tiene realenga vale oro. Recuerden lo que dijo Jesús.

• Los hijos de hoy ven a sus padres como cajas chicas; y a futuro, a los nietos de estos.

• En la suciedad en que vivimos, si a usted le roban, quédese bien robado; si usted es testigo de ese robo, quédese bien callado. Si habla pueda que no lo cuente.

• Ni siquiera al pescao rayao lo han podido mantener a raya en estos días de Cuaresma

• A veces uno se vuelve (pa’ trás, por supuesto) para coger impulso pero luego no encuentra el retornar de ese regreso.

• Yo pensaba que lo peor que le podía pasar a un urólogo es que se fracturase su dedo medio. Ahora me doy cuenta de que no. Si antes los hombres le huíamos a esa consulta, ahora la huida es por partida doble. No es un buen partido pagar un costo tan a elevado, por algo no deseado.

• Este mundo es bien al revés. Aquello que más nos gusta , y disfrutamos al hacer, generalmente o es prohibido o no lo podemos comer.

• Inseguridad virtual es la inseguridad que toca la puerta del vecino; la real, toca la nuestra.

• ¿Recuerdan Uds. una rica leche en polvo de apellido “Klim” (que en el idioma imperial, al revés, significaba eso mismo: “leche”)? Se puso al lado del Nido de leches que desaparecieron de los anaqueles venezolanos. Y parece que a nadie le duele.

• A Nicolás lo quiere usted ¿maduro o podrido? Yo, ni una cosa ni la otra sino ¡verde! para que se coma las de ese color al igual que lo estamos haciendo nosotros.

• ¡Se buscan! los siguientes prófugos de la Cesta Básica. Básicamente: el aceite de maíz y sus similares, sin dudar, la harina de trigo leudante o sin leudar, el arroz chino o de cualquier otra nacionalidad, la harina de maíz (o pan nuestro de cada día). Cualquier pista que nos lleve a su captura, favor reportarla al Indepabis, Indecu. Y cuanto instituto ha surgido después de esos dos ¡Habrá jugosa recompensa! (con frutas criollas ¡por supuesto!). Nos vemos por ahí.