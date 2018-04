OPINIÓN Prevención vial de ida y regreso

Si algo me ha preocupado en lo cotidiano de la vida de los demás, son los accidentes viales y sus consecuencias desde mis inicios en los estudios de medicina y el contacto directo en las emergencias de hospitales públicos con los lesionados y familiares por diferentes accidentes de tránsito con lesiones de motorizados, peatones, pasajeros o conductores.

Observando y tratando heridas menores hasta lesionados con politraumas severos, que llevaban muchas veces a intervenciones quirúrgicas con diversos especialistas de la cirugía entre ellos cirujanos generales, traumatólogos y neurocirujanos. Los traumas abdominales, miembros superiores e inferiores, de cráneo y columna son el pan nuestro de cada día en muchos hospitales del mundo y Venezuela no se queda atrás, incluso es uno de los que más incidencia tiene en estadísticas de morbi-mortalidad por diferentes causas o variables que no voy a analizar en este artículo de prevención.

Lo que sí puedo afirmar es que nuestros especialistas de cirugía general y demás especialidades del politrauma están muy bien formados por la gran experiencia práctica que tienen durante sus años de formación, incluyendo los médicos anestesiólogos, los de terapia intensiva, entre otros, los cuales son bien aceptados y recibidos en otros países con esta diáspora actual; pero lo ideal es que se queden en el país. Aprovecho este medio para que algún personero del gobierno nacional y los regionales estudien este problema, el cual esta creciendo cada día más y no ven el potencial que se está perdiendo en la Venezuela del siglo XXI. Espero que a todos los profesionales y le den los estímulos necesarios para quedarse y ser productivos al país.

El asunto de este escrito, debería empezar con la educación vial a todos los niveles, desde el preescolar, la familia, hasta las universidades, pero sin políticas de estado permanentes no será posible llegar a nada y menos con paños calientes esporádicos, campañas de días contados o alcabalas móviles de horas. Solo algunas ONG están dando la talla en educación y prevención vial, pero se necesitan mucho apoyo gubernamental. El ministerio tiene un departamento en esta área, lo he conocido en el tiempo desde afuera y desde adentro, pudiendo decir sin criticar mucho que le faltan muchas herramientas y ganas de las personas a seguir una lucha constante de pedir lo necesario y sobre todo presupuestos acordes a la realidad.

Conductores: controlen su estado emocionales al conducir, sobre todo si están enojados, cálmense, no ingieran licor, no distraerse con el celular o los ruidos, cuidado con ciertos medicamentos y drogas que inducen al sueño, eviten fatigarse y cuiden su salud, no sean audaces o temerarios, eviten el exceso de velocidad, traten de trasladarse en el día y evitar la noche o si hay mucha lluvia, tengan precaución con la niebla, el humo, el fuego o los animales en la carretera.

En manejo defensivo mantengan la distancia entre vehículo y vehículo, sobre todo en época de lluvia aumentar la distancia a 30 metros más, tengan cuidado al adelantar otros vehículos ( son 4 pasos necesarios); al retroceder piensen siempre que siempre hay algo detrás; colóquense siempre el cinturón de seguridad y obliguen a su pasajeros a colocárselo, no lleven niños pequeños es los asientos de adelante; respeten las señales de tránsito y a las autoridades, sigan sus instrucciones y no acepten “sobornos” en estos tiempos ni en otros, no discutan con otros conductores u autoridades, eviten al máximo cualquier choque de frente; deben revisar el vehículo siempre , antes de emprender un viaje, sobre todo los fluidos, las mangueras, los cauchos, que no estén lisos y menos viajar con ellos en temporada de lluvia, cuidado con el pavimento muy caliente y cauchos con alguna falla.

Cuiden sus cauchistos, que están muy caros. Tengan bien colocados sus espejos laterales, el retrovisor y que el campo visual abarque todo los extremos del coche; limpiaparabrisas en excelente estado y no vencidas las gomas, luces en buen estado y lleven repuestos de bombillos, deben tener un triángulo de seguridad, un extintor y cauchos de repuesto en buen estado, eviten dolores de cabeza por no tener esto al día , al igual que sus documentos en regla, el gato por supuesto y otras herramientas necesarias para cualquier imprevisto, mucho cuidado con los bandidos de carretera y precaución si hay ruptura de cualquier vidrio al estar conduciendo, no es malo tener una garrafa de agua en la maleta y un botiquín de primeros auxilios en los viajes largos. “Conductores, detrás de una pelota, siempre viene un niño”. Ciclistas y motorizados mucha precaución en todo lo dicho, el casco es imprescindible para ustedes. En otro artículo tengo detalles que anotarles. No se olviden nunca de revisar los frenos y la cantidad de liga.

Peatones: Cuidado al cruzar cualquier calle o avenida, tratar de hacerlo por el rayado “cebra”, en las esquinas o en semáforo en rojo, mirar a todos lados, cuidado al usar paraguas o sombrillas pueden entorpecer la visión, en la noches tratar de llevar ropa clara o algo fluorescente. Los niños deben ir con sus representantes y tomados de la mano. Muchachos de patinetas, para ustedes los intrépidos cuídense, todavía tengo cosas en el tintero para ustedes, pero será cuando escriba para los motorizados y ciclistas

Pasajeros: Usen siempre el cinturón de seguridad, no distraigan al conductor, tratar de estar sentados y si no pueden, aferrase bien a algo fijo, no vayan como chivos o ganado al matadero. Pasajeros no saquen la mano o cabeza por las ventanillas.