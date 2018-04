OPINIÓN Primero vivais y después filosofais

Elecciones más destrucciones y contradicciones esa es la triste realidad de nuestro golpeado país, ¿hasta cuándo sacrificios del pueblo? A donde está el discurso que sea positivo que sea de esperanza, de reconciliación, lo que se escucha hoy es insultos, insultos van insultos vienen sin darse cuenta el daño que se le hace a nuestra golpeada patria, cada día más debilitada en todos los sentidos sin créditos, desacreditada, sin rumbo y según una deuda sobre cada espalda del venezolano de a pies y lo que era la clase media hoy rayada en clase baja, rayada en la pobreza y estirando el presupuesto con que antes vivían cómodamente, hoy convertido en sal y agua, no sé qué pasara con el ánimo de los votantes, si su mente hoy está ocupada en buscar como si fuese una aguja en un pajar, algo para alimentarse, ¿será que los que aspiran a esa alta responsabilidad no han leído a Maquiavelo cuando dijo” primero viváis y después filosofáis”?

Qué respuesta tendrán los conocedores de finanza y manejos de la economía, los que están en el mando y los que aspiran sustituirlo, cual sería la respuesta al fondo monetario internacional cuando nos envía tan desencantador mensaje de que la inflación viene ya a 1800.000,00 % ( un millón ochocientos mil por ciento) o un poco más, pregunta general de todo los descapitalizados que no saben o sabemos cómo quedamos en la ruina, en un abrir y cerrar de ojos, aparte de que los científicos de la finanzas dicen a voz populi que ya no hay discurso por tener una economía destruida, imaginémonos, Lo triste para quienes desean vivir en su país, producir y compartir, cumplir con sus deberes e imposiciones de ley y que no pueda saber cuáles sean sus derechos si es que los tiene todavía ya que parece que todos los perdió.

Aunque dicen muchos que este país ya no hay nada que hacer que valga la pena, yo diría que si hay,queda mucha gente con su dignidad de altura y en defensa de su honor y su nobleza, cada día aumenta más su creatividad y estén consiente de que los obstáculos por fuerte que sean estimulan el éxito, Maquiavelo y todos estos cuadra perfectamente en muchísima gente hombros pensante de mujeres y hombres que apuestan al país con la firme confianza de que muy pronto viene la recuperación y el rescate de los valores la unión, la convivencia y la paz, haciendo caso omiso a los que andan en el mundo a voz populi que el país se lo trago el miedo, la tristeza, la apatía, el sufrimiento, la miseria, será por poco tiempo porque quedan muchos dolientes.

La pregunta de todo los coterráneos y el universo el por qué este país considerado el más rico del mundo, tuvo que llegar a esta circunstancia tan negativas, que pecado tan grande hemos cometido para haber caído en este desastre, niños hambrientos, sin medicinas, padres y madres mal alimentados, precios exorbitantes, todos descontentos, la rabia y el malestar, la falta de respeto, la ladronera en pleno crecimiento, el alto índice de pobreza en aumento, todo intervenido, la falta de efectivo y pare de contar, una tierra desconocida, antes era lo más atractivo para vivir y convivir, todos en plena armonía; suerte a los candidatos y que por favor no estén ofreciendo lo que en tantos años no pudieron cumplir, que recuerden que es pecado mortal decir embustes, ofrecer y no cumplir.