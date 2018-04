OPINIÓN SOS (Parte II) …-… Venezuela

Sugerencias

A los que piensan emigrar a otros países y consiguen algún sitio de trabajo relacionado o no con su oficio o profesión, no se dejen humillar o que lo traten como esclavos, porque muchos no van a estar “legales”, su condición de turista se vence, se les termina su permiso temporal o simplemente no desean regresar a su país por ahora, hasta que la situación mejore. Cada cual decide su destino, pero no se olviden que dejan seres queridos que siempre los estarán esperando para darles abrigo y cariño en la gran mayoría de los casos. Escribiré un solo ejemplo es el de la “Niña trilingüe de Getafe” una historia de uno de mis escritos o artículos anteriores de la vida real hace 2 meses cuando partió de su tierra natal; Getafe esta en la comunidad de Madrid donde inicialmente llego esta niña, después de su peregrinaje de cruzar el Atlántico como “turista emigrante” y hecho un curso de pintura, como muchas otras cosas, les cuento hasta ahora lo sucedido, se defiende con lo que sabe de Inglés y batería, su arte y creatividad propia; en su primer intento y primer día de trabajo más o menos oficial para facturar contratos de gas y electricidad, muy común en España, su supervisor le dijo que tenía que mentir para atrapar al cliente, es decir comentarle que su servicio de agua o luz se le iba a suspender o estaba fallando o algo por el estilo. Inmediatamente la niña de Getafe les dijo a su supervisor y al jefe, que no contarán con eso y no mentiría para esa patraña; los valores infundidos y aprendidos por su familia y su personalidad privaron ante todo.

En su segundo intento de conseguir otro trabajo para sobrevivir entró en un restaurante donde le abrieron las puertas sin muchas preguntas, condiciones del estatus migratorio o documentos, la trampa estaba escondida en las condiciones del trabajo y en el pago; inicialmente era trabajo en las mesas y en la barra, eran 12 horas (Viernes, Sábado y Domingo) diarias los fines de semana sin comentar mucho cuanto le iban a dar y si las propinas estaban incluidas. La niña ingenua acepto el oficio; ese primer fin de semana le dieron 100 euros por 36 horas; según versiones el que no está legal en ese país le dan aproximadamente 5 euros o menos por hora y esto depende con que jefes o dueños se encuentra en el camino. Este fin de semana esta lavando platos y en 13 horas seguidas le dieron 30 euros, vamos a ver en que termina esta historia, para que se den cuenta de que no es fácil sobrevivir en otros países por cuenta propia, eso si, este es un caso, todos no son iguales y lo comento para que sepan la realidad de los hechos. Sugerencias: cada cual acepta o no las condiciones, pero pregunten antes cuales son las condiciones del trabajo o contrato y que les van a poner hacer en ese trabajo y no se lleven sorpresas, malos ratos o desilusiones. En dos horas de clases de batería la niña se gana 30 euros, pero no es fácil conseguir el cliente con batería y los peligros que esto conlleva, el inglés 10 euros por hora. Así son las cosas de la vida de un emigrante que desea sobrevivir y conocer nuevos horizontes. Se me olvidaba, mi niña ya lavó “pocetas”, ¡presidente!.

Oportunidades

Mientras más preparados estén en conocimientos de cualquier oficio o profesión, más chance tendrán de conseguir trabajo, a menos que tengan conocidos que les ayuden a conseguirlos, sean emigrantes o no. La meritocracía en Venezuela no es muy común, aquí los enchufados juegan un papel importante y la corrupción es frecuente. Insisto en la educación, cursos diversos y en aprender idiomas, si piensan en emigrar, van a quedar plazas disponibles de los que se van y ahí esta las oportunidades de seguir en el país, muchos hacen falta, pero hay otros que se quedan. Y vuelvo a repetir, no pierdan las oportunidades que les da la vida.

Soluciones

Para no emigrar el gobierno tiene que hacer un giro de 360 grados para motivar a sus ciudadanos, sobre todo a los jóvenes y profesionales para quedarse, es dolarizar la economía y si no les gusta la palabra, entonces es “petrolarizar” la moneda en los sueldos y salarios; paralizar la inflación, controlar a la gente en la especulación, bachaqueo, robo y mafias de enchufados, pero como esto es una ilusión de este humilde articulista, no creo que lo hagan, ni ahora ni después de las elecciones.

Al gobierno, si les parece mejor utilicen o imiten el doble modelo económico chino “capitalista y comunista moderado”, eso si, no el modelo patriótico, nacionalista, populista o protagónico, porque mírense al espejo y vean la realidad de esta Venezuela, no usen el “espejito mágico” de la malvada reina-bruja de la película de Blanca Nieves, porque verán reflejados un país de maravillas que no es la realidad o de repente les dirá la verdad de la maldad hecha en muchos años. “Sabéis la verdad, la Democracia y el Bien viven y vencerán a los malignos y eso será lo más bonito y aceptable POR AHORA”

Por último, al gobierno, cambien la fecha de las elecciones, den la oportunidad a nuevos electores o candidatos de todos los partidos, incluso a Leopoldo, Capriles, M.C M (la cual debe medirse) dejen a Facón que termine su campaña y a los otros candidatos, dejen entrar a todos los observadores internacionales, cambien a todos los rectores del CNE y no tengan miedo de enfrentarse en comicios libres y transparentes, a lo mejor “ganan” nuevos patriotas para sus filas y engrosan más la lista a los millones del carné de Somos, de la Patria, del Psuv y llegan a los 10 M., pero además dejen votar a todos los que se han ido del país y abran los consulados.