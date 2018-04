OPINIÓN SOS (Soluciones, Oportunidades y Sugerencias)

Una gran cantidad de articulistas de diferentes profesiones u oficios escriben a diario en portales o en la prensa escrita y virtual la situación de crisis e incertidumbre que se vive en Venezuela, algunos plantean soluciones y sugerencias para mejorar la situación, pero lo que predomina es informar lo de siempre y desde hace mucho tiempo se sabe de la infinidad de variables y situaciones que tiene esta crisis, por eso decidí que el 80 por ciento de mis futuras inquietudes serán para escribir sugerencias o soluciones que a manera personal pienso que sería lo mejor, a sabiendas que no tengo la verdad en las manos, ni en mi mente o que sean las mejores, eso si, siempre en la realidad y en lo cotidiano de la vida de mucha gente, sobre todo en el entorno en que me desenvuelvo; en otro estrato social , ambiente o país no puedo opinar.

Sugerencias

1. Cada persona es consciente de sus actos mientras no tenga un problema de salud mental, los menores de edad tienen sus limitaciones por la ley solamente, el resto son dueños de sus acciones y decisiones, por eso el votar en unas elecciones de cualquier tipo no pueden dejarse influenciar por nadie, deben escuchar las opiniones o sugerencias pero que nunca decidan por ustedes, esto lo escribo por la reciente lucha de abstención o no en las elecciones presidenciales en Venezuela, ¿si es que se dan para la fecha establecida?

2. Sugiero mantenerse unidos en la familia y ayudarse mutuamente en todo y como se dice en la unión está la fuerza, si esto no se cumple no esperen resultados satisfactorios, solo verán sorpresas. Si alguien carga una cruz deben soportar con dignidad y paciencia, llevar su calvario, que luego vendrá el descanso. La familia o no familia deben ayudar a esa persona a cargarla.

3. Piensen muy bien los que desean emigrar y acepten sus consecuencias si no les va bien, pero no se depriman. En esto realmente es muy difícil aconsejar, hay variantes en cada familia y situaciones, pero no todo lo que pintan o que brilla es oro. A propósito de lo que dijo un personaje que “lavar pocetas es como algo bajo o denigrante” les puedo decir de su gran equivocación, como se ve que es un flojo o nunca las ha lavado por la necesidad del momento o para llevar el pan a su familia. Ese personaje que se eche un vistazo por los muchos barrios y urbanizaciones de toda Venezuela y vea la escasez de agua y como se lavan las pocetas.

4. El “VIL” dinero que todos necesitamos para sobrevivir en la vida cotidiana, debe ser administrado con mucha prioridad en las necesidades básicas, en este tema cada quien es libre de hacer lo que considere, solo sugiero controlen bien sus finanzas e inviertan realmente en lo que los expertos en economía sugieren.

En esta locura y anarquía actual de los “ dos sistemas de dólar paralelo”, la escasez de efectivo, los cajeros vacíos, el criptopetro, un billete de 100 por desaparecer, el viejo y el nuevo cono monetario, la venta en la calle de oro, plata, euros o $ , los tres ceros(OOO )por quitar, juegos de lotería multiplicándose en las calles, mis sugerencias no creo que pueda servir de mucho, solo compren o vendan cuando les convenga o si tienen necesidades urgentes, pero no se acostumbren a mover dinero o sus movidas, porque puede ser que les guste y se conviertan en comerciantes del “vil dinero”, con todos los peligros y problemas que esto trae.

Oportunidades

1. La creatividad, el ingenuo nacen en una de la crisis y de lo que nos hace falta para un momento determinado; en forma general se pueden examinar variables, desde nuevos empleos en buscar para emprender o aprender, ejemplo nuevas formas de preparar alimentos (hacer arepas, no solo con harina, sino de plátano, fororo, yuca o combinadas con todo lo que se les pueda ocurrir) y así una infinidad de combinación de alimentos que se los dejo a su creatividad e imaginación

2. El estudiar y aprender un oficio o carrera nunca estará demás, el conocimiento siempre les traerá sorpresas y oportunidades. Se han abierto muchas plazas para cupos en los institutos de educación por la falta de estudiantes en las aulas o han emigrado. Oportunidades hay muchas en la vida, pero depende del ser humano su iniciativa y no temer a arriesgarse, cada cual es dueño de su vida y no soy nadie para dar consejos, solo les puedo escribir, hacia adelante y “a lo hecho, pecho” , no pierdan las OPORTUNIDADES que les de la vida.

Soluciones

Esto es lo más difícil de predecir, por ejemplo preguntar: ¿Cómo se soluciona esta crisis existente o la incertidumbre de la gente?. ¿Votar o no en las elecciones venideras? ¿Cambiar un sistema, un presidente, gobernador o alcalde?. Serán muchas las opiniones o hipótesi de soluciones; tendríamos que hacer estudios científicos básicamente de carácter cualitativo y con muchos enfoques, para tratar de resolver estos problemas, si es que lo planteamos como problemas de la sociedad, pero no hay tiempo para hacer estas correcciones en un tiempo prudencial y menos estudios científicos. Pienso en forma muy personal que la solución esta en una sociedad organizada, unida, sin miedo y decida a actuar con protestas pacífica, masiva con ampliación internacional que pudiera influir en ese grupito o en los acólitos que lo acompañan en que reflexionen, cambien, renuncien o convoquen a un una nueva fecha de elecciones y con diferentes autoridades del CNE y vigilancia internacional

“El que quiera votar o no, que sea por su propia conciencia y no se arrepienta de lo que hace, el que quiera ver que vea, el que quiera oír que escuche y el que no quiera seguir sufriendo que reflexione, medite, hable con Dios, con su conciencia o su almohada. Nadie es al camino ni la salvación de nadie y menos grupitos con un sistema ideológico retrógrado con pensamiento único. S O S ( …—…) de Venezuela al mundo entero.