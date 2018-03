OPINÓN Reflexión: El New York Times y EL IMPULSO

Para todos los venezolanos y sobre todo los larenses, la salida del Diario EL IMPULSO de circulación impresa no nos extrañó. Y es que las dictaduras constitucionales se las arreglan de manera distinta a las dictaduras gorilistas para imponer censura a los periódicos que se les oponen como un acto propio de una democracia. Cerrar periódicos, programas, emisoras de radios, canales de televisión es una práctica característica de gobiernos de facto. El gobierno de Venezuela, obviamente no es un gobierno de facto, pero, la supuesta “guerra económica” y una “necesidad de defensa nacional” ha sido la escusa para provocar dichos cierres de manera indirecta.

Para nosotros los cristianos. Quienes creemos en lo que Dios dice y muestra en las Sagradas Escrituras, no tenemos la menor duda que es Él quien permite que sátrapas, incapaces, corruptos y malos suban a funciones de gobierno. Les da la oportunidad para que sirvan a sus conciudadanos y a su debido tiempo pedirá cuentas por las atrocidades que hayan cometido en sus funciones. !Ay del malo! Pues mal le irá; porque la recompensa de lo que han hecho sus manos le será dada” (Isa. 3: 10, 11). Manasés, rey de Judá, puesto allí por el Altísimo por largos 50 años como gobernante, hizo lo malo a los ojos de Dios y del pueblo. “Debido a esa impiedad, su reino se acercaba a una crisis; pronto los habitantes de la tierra iban a ser llevados cautivos a Babilonia, para “saco y para robo a todos sus adversarios.” Elena de White. ¿Cómo les parece?

Ya no tenemos en las calles de la ciudad al Impulso. Pero eso, no le resta importancia y poder ante la opinión pública. Este Diario ha sido baluarte de pluralidad ideológica, política y religiosa en este país. Nos gozamos en constatar a través de la historia y hasta ahora lo que estamos diciendo. La correlación de fuerzas políticas que está azotando nuestro país, ha sido propicia para asumir posiciones radicales y de exclusión, pero EL IMPULSO mantuvo su pluralidad. Dando oportunidad de exponer, en esta ilustre página de opinión, diversidad de planteamientos para edificación de nuestros lectores. Es por ello, que se convirtió en blanco de la dictadura constitucional.

Sin embargo, aun en este sombrío panorama, el Diario el Impulso se coloca la armadura de la verdad y sale al frente de batalla a través de su página web para seguir informando. El New York Time tiene aproximadamente 4 años que dejó de circular de manera impresa. Pero poco a poco se ha convertido en un monstruo de la comunicación on line. Muchos opinan que no hay comparación entre este y EL IMPULSO, por sus anunciantes y la calidad editorial de dicho rotativo. Pero soy un convencido que el nuestro, está por encima del periódico gringo, por cuanto es una tribuna poderosa, donde se expone de manera clara, firme, honesta y contundente la Verdad verdadera, la Palabra de Dios. Sin desviaciones. Sin quitar ni poner textos. Semana a semana lo hacemos de manera firme y clara con la autoridad que nos da nuestra fidelidad bíblica. Sin otro objetivo que, ilustrar, orientar y abrir la puerta de la Salvación a todo aquel que guste leernos, sin distingo de filiación política o religiosa. Y eso, es de la más alta consideración de nuestro Dios Todopoderoso. Por ello, auguramos un éxito sin precedentes en la comunicación por la red a nuestro amado Diario. De manera que nos mantendremos perseverantes en la oración. ¡Hasta la semana que viene Dios mediante!