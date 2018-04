Parafraseos 02-04-2018

• El hecho de que termine la Semana Santa no significa que nuestro viacrucis haya terminado. Quizá ahora sea cuando comienza.

• Ahora que no se hagan los suizos (luego de las nuevas sanciones) otros grandes cacaos del chavismo. ¡tómate tu chocolate!

• ¿Y no y que las cárceles del país habían sido pacificadas? L o decimos por lo de la masacre de Carabobo.

• Dios nos dio un cerebro para solucionar problemas, pero también el libre albedrio para crearlos.

• ¿Tuvo Dios sentido del humor durante la Creación? Sin duda alguna. ¡Nos creó a nosotros!

• Por cierto, las cosas que Dios dejó pendiente, probablemente le puso el sello:”Made in China”.

• Cuando alguien me pregunta desde fuera ¿cómo están las cosas en tu país? Yo le contesto: ”no nos podemos quejar”. No porque todo ande bien sino porque no podemos hablar. SI lo hacemos tenemos que salir corriendo. Y las carreras de larga distancia cansan.

• Es bueno que el gobierno haga cosas inolvidables. De ese modo las tendremos siempre presente. Y como en su mayoría son malas, buscaremos no darle la oportunidad de repetirlas.

• En nuestro país le damos más valor al Cristo crucificado que al Cristo resucitado. Se lleva los ramos. Por eso el Domingo de Resurrección casi que pasa por debajo de la mesa

• Hablando de Ramos, ¿qué será de la vida de Alfredo, nuestro alcalde defenestrado?

• Quien se roba un beso es bien buena paga si lo regresa.

• Arreglar las cosas es harto más difícil que echarlas a perder. Esto último se puede lograr en un santiamén. Amen, si lo primero lleve tiempo pero sea posible.

• Hay quienes pierden su reputación y ni se preocupan por buscarla. Y no me refiero solamente a quienes ejercen la profesión más antigua. Porque ellas, mientras más la ejercen, mejor.

• Es conveniente darnos algo de privacidad cuando la soledad nos abruma.

• Decía Abraham Lincoln: “Tu puedes engañar a alguna gente todo el tiempo y a toda la gente algún tiempo; pero no podrás engañar a toda la gente todo el tiempo”( por muy encantador de serpientes que seas).

• El hecho de no ganarno significa que perdamos. No debemos perderlo de vista.

• En muchas ocasiones, las lágrimas de hoy se convierten en sonrisas de mañana. Es una manera que tiene el tiempo de convertir nuestros limones en limonadas.

• Como Dios tiene cámaras por todas partes, lo mejor es no incomodarlo.

• Uno debe aprender a reírse de sí mismo para picarle adelante a los demás(iba a decir a los demás “jueputas” pero no sé si pasa el filtro de redacción).

• El Socialismo del Siglo XXI convirtió nuestras esperanzas en un cementerio de sueños muertos.

• Una de las ventajas del Alzheimer es que la nostalgia se convierte en una cuestión entregada a los brazos del olvido.

• De músico, poeta, y loco, todos tenemos un poco, aunque algunos tengamos más de locos.

• En el caso particular de quien garabatea estas líneas, sus locuras son cuerdas, que se deslizan por senderos no tan trillados, y por ello, en ocasiones arriesgados a irnos barranco abajo. Nos vemos por ahí.