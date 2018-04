Parafraseos 15-04-18

• Tibi tiene todo listo para que todos votemos el 20M y luego CNEmos y brindemos. Según ella, el 20 de mayo será “un proceso electoral con tramparencia”.

• Hablando del anterior porcentaje, evitemos ser masoquistas. Para qué le vamos a contar a todo el mundo nuestros problemas si al 80% no le interesa y el 20% restante va estar súper feliz de que los tengamos.

• Uno es un simple mortal, con más defectos que virtudes. En ocasiones, nos hacemos más terrenales al pedirle a Dios que haga un infierno aparte, purgatorio excluido, para la infernal junta cínico-militar que mancilla a Venezuela.

• El Metro de Caracas está de a metra: casi a diario, diría uno, cierra estaciones.

• En la unión está la fuerza. Tome usted un palillo (nohablo de un trago pequeñito) de esos que se usaban en Venezuela cuando comíamos a placer,y lo partirá fácilmente en dos. Junte diez de esos mismos palillitos , y verá que se le dificulta romperlos.

• El Arco Minero, de un solo flechazo, ha estado envenenando la ecología venezolana.

• ¿Sabe Ud. lo que es Patrullaje Inteligente? Patrullaje inteligente es el que hace la gente –que carece de patrulla- en su diario peregrinar, al pasar cerca de una panadería, abasto, o droguería, y poner ojo avizor, a ver con qué salen sus congéneres, para ellos ir a preguntar. Y como vivimos de azar en azar , ya luce inútil la pregunta del día a día pues, quien sale, apenas nos muestra unas manos vacías.

• Hablando de panaderías, una panadería sin pan es como gobierno sin apoyo popular. Sin más tutía o grima, lessale bajar la santamaría a falta de materia prima.

• El hampón venezolano es tan experto e inteligente que cuando penetra a una casa o edificio, lo primero que hurta son la cámaras de video y las alarmas anti-robos. Despuesito del hurto, manda a otro raterito a ofrecerle a los dueños esa parte de lo robado.

• Hay que evitar pelear con un puerco. Sobre todo, si lo hacemos en su terreno. Al final, terminaríamos enchiquerados como él.

• EL BCV tiene una manera sui generis para medir la inflación: usa el dedo medio.

• En Venezuela hay chinos como arroz. ¡Qué bueno sería arroz como chinos!

• Los políticos son el castigo de Dios por nosotros creer en promesas de hombres.

• La lengua y la boca se caracterizan por ser el castigo del cuerpo. Por lo que sale y por lo que entra como si fuera una puerta franca.

• La mayoría de nombres femeninos tienen su contraparte masculina. A saber, de Rafaela, Rafael; de Manuela, Manuel. La única íngrima y sola es Ana, gracias a nuestro machismo. Pueda que la tendencia LGBT modifique.

• No pienso en la edad que tengo porque todavía me sostengo. Me contaré mis años cuando no tenga cosa alguna qué contarme. En todo caso, las arrugas nos dan un buen descanso en la antesala, antes de dar ese paso.

• ¿Qué nos deparará el futuro? Seguro que Ud. y yo no lo sabemos. De cualquier manera, vivamos el presente con criterios de escasez, ya que de la abundancia nace el despilfarro. Nos vemos por ahí.