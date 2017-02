Parafraseos

• Hoy es Día de la Juventud. Vale recordar que los sueños se llevan a cabo despertando

• El Psuv tiene un solo candidato. Nosotros 4. La abundancia con criterios de escasez

• El Saime tiene que entender que salir del país es un derecho y entrar a él también

• Hay personas que se mueren por un velorio y se justifica. Porque es un ambiente muy parecido a Facebook. Donde encontramos gente que dábamos por muertos y al verles, le gozamos su resurrección; y luego de los consabidos abrazos y lágrimas, comenzamos a reírnos de lo lindo de chistes y anécdotas a compartir. Vale la pena vivir los velorios

• Este miércoles pasado pensé que también lo habían dado feriado. Compraba yo frutas y verduras, y observé a 2 criaturas escolares vendiendo bolsas de mercado; luego en otro pasillo, 2 más ofertando cajitas de cerillos, y ya para terminar, casi llegando a casa, uno queriéndome limpiar con un jarro, casi sin alcanzar, el parabrisas del carro. Quieren que uno se calle, pero ¿no y que la revolución acabaría con los niños de la calle? Ya es como una obligación hablar mal del gobierno. No hacerlo es hacerse cómplice

• ¿Se habrá Ud. dado cuenta que muchas féminas hoy en día, levantan sus cejas y con ellas también se eleva el resto de su anatomía? Ya los implantes de senos dejaron de ser la mamá de las cirugías. Sin más ni más se luce la moda por delante y por detrás

• Dos días más y estaremos celebrando el Día de los Enamorados o Día de la Amistad. Muchos serán quienes lo celebren con un buen beso. Es bueno recordarles a quienes se los van a dar, y para que no coja a nadie desprevenido, que un buen beso es como pisar el botón del ascensor en el Pent-house para que nos lleve rapidito a Planta Baja

• Yo creo que los más encumbrados representantes del chavismo ( no solo los que viven de cumbre en cumbre) fueron a la universidad pero para que los estudiaran

• Uno, que no le desea mal a nadie, a veces se siente tentado a pedirle al Todopoderoso, que a estos políticos que no les duele lo que le han hecho al país, se les cayesen todos los dientes-menos uno- y que ese solito les dé dolor de muela para toda una vida

• A la Marilyn Monroe le preguntó un día un periodista, con motivo de un calendario que había publicadocomo Dios la trajo al mundo: “Miss Monroe, ¿y Ud. en verdad posó sin nada puesto?”. La Monroe respondió: ”No, yo tenía puesto la radio”

• Los aficionados al béisbol (aquellos que nos chupamos un cable por no tenerlo) no tuvimos otra que ver la Serie del Caribe por tves y soportar sus insoportables “comerciales”, con un presidente del canal a la cabeza,auto lisonjeándose. Pena ajena da, cuando el mecate lo “jalan” sin misericordia alguna, con un televidente mayormente consciente de que lo que se dice no es verdad. Es justo reconocer que Pepe Delgado es un experimentado y ameno locutor, que provoca oírlo, excepto cuando se hace cómplice del jalamecatismo a ultranza. A los seres humanos se nos hace difícil entender que los honores y adulaciones son ilusorios. Nos vemos por ahí