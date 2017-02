Parafraseos

•Este martes pasado cené sin CNN en mi parrilla. Uno la chilla, pero está visto que desde una lúgubre silla se decide qué comemos y qué vemos (para no hablar de qué bebemos). Es como si nos hubiese caído una maldición: tenemos hambre de comida e información, por nombrar solo dos rubros que escasean

•Deberíamos orar más al Dios Todopoderoso. Sin embargo, rodeados como estamos de la descendencia árabe en las alturas del poder, y más allá, no estaría mal hacerlo también al gran Alá: Allahu Akbar (Dios es grande). Alguien nos va a tener que oír

•Sacar del aire un canal porque no comulga contigo es una muy mala señal: tu pantalla hace shhhhhhh y manda peor señal a nivel internacional. Atención ONU y OEA, vengan pa’que lo vean

•Como dijo Carlos Vecchio -ese que tuvo que emigrar a juro por decir la verdad- aquí por donde mires hay corrupción. Y precisamente por eso, no se quiere que veamos

•Vamos al grano, aunque no seamos gallina ni tengamos complejo de gallo. Algunos porqués sin aparente respuestas: por qué no hay elecciones en un país democrático , por qué 30 toneladas de billetes de a cien “emigran” al Paraguay y no pasa nada, por qué el político Leopoldo López lleva 3 años preso si aquí “no hay presos políticos”, por qué los venezolanos seguimos aguantando lo inaguantable… ayúdenme con las posibles respuestas. Una posible: aprendiendo a contar billetes, aprendieron a contar votos y éstos ahora no dan para seguir contando billetes. Cualquiera elección la pierden de calle

•A nosotros nos han aplicado la misma historia del sapo y el agua tibia. Desde el ’98 nos metieron en un caldero y bailando en un tusero ya estamos a nivel de sancocho

•En Venezuela quien la debe no la teme porque es común que no la pague. Lo condecoran

•El dilema que a veces tienen las oposiciones es el no saber qué hacer con sus indecisiones

•Hay famosos que adquieren una enfermedad y a ésta la bautizan con su nombre

•Está visto que para vivir aquí a nuestras anchas (o quizá mejor a las anchas de los demás) hay que ser militar o corrupto. Aunque a veces se nos dificulte ver la diferencia

•Estando yo en Maracay, en momentos cuando el actual vicepresidente de Venezuela andaba en plena campaña electoral por la gobernación de Aragua, le pregunté a un ancianito que compraba verduras junto conmigo en el Mercado Principal de la Ayacucho: “dígame paisano, ¿y ya Ud. tiene en la mira por quién votar?”.

Jocosamente, me contestó: “en la mira aún no. Aunque me están calentando la oreja para que vote por uno que mientan “Tarés El Alsaimer”. Mi respuesta: “Bueno, bonito y barato, baisano, bor ser bara usted”. Así son las cosas, diría Oscar Yanes. Quién iba a pensar que ese Tareck iba a llegar tan lejos dentro y fuera del suelo patrio. Nos vemos por ahí