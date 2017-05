Parafraseos

• El poder hipnótico de Chávez fue extraordinario. Tanto que si se descuidaba, mirándose fijo en un espejo, así fuese con un solo ojo, se hipnotizaba él mismito. Se creyó dios y lo hizo un mito. Algo parecido le transmitió a su sucesor. En esencia, sufrimos esa consecuencia

• ‘Taré loco si vuelvo al Líbano para que boicoteen mis discursos. Mejor sigo mi curso, defendiendo el puesto en la Vzla de mis tormentos”. Firma, el Defensor del Pueblo (chavista)

• Ahora quienes viven en Cabudare y trabajan en Barquisimeto se despiden de la casa con un“Por si acaso yo no vuelvo, me despido hasta mañana, no es que tenga malas mañas, ni que esté ocultando nada. Túbien sabes mi cariño, yo te adoro como un niño; es tan solo previsión, en caso de algún plantón, y yo me quede varado, como lo ha hecho Conviasa, siendo que soy casado, y ya no regrese a casa. No me esperes en la bajadita pues no estoy haciendo cositas”

• Algo huele mal en nuestro país y no son precisamente las hoy famosas bombas Puputov, o como diría Aristóteles, estas muestras de “insolencia educada”

• Por cierto, ¿de dónde salió la abundancia de tan ‘celestial arsenal” si en la Venezuela chavista, o sea, lo que primero salta a la vista, es que la comida escasea?

• A mí no me gusta hacer predicciones. Y nunca las haré. En el supuesto negado que este gobierno no salga; esperen… eso es un supuesto negado, así que para qué quebrantar mi disposición a no hacer predicciones. Yo te aviso chirulí. Lo mejor es no predecir lo que no va a ser así

• Nadie que tenga dos dedos de frente arriesga su cabeza. Quienes lo hacen tienen más de dos

• Pedro, el joven arrollado por la tanqueta, será miope de visión, pero no de corazón

• Desde dentro y desde afuera Venezuela es una sola chimenea. A ver cuándo sale humo blanco

• El día en que el chavismo asista a una marcha de manera voluntaria es porque se convirtió en oposición. En otras palabras, quienes gobiernan serían otros

• Caricaturicemos a Maduro por lo que es: un dictador caradura al derecho y al revés. A este pro-cónsul del régimen cubano hay que guindarle (los pendones, digo) por todos los rincones:

” Maduro Dictador”

• Todas las religiones están de acuerdo en que existe un solo Dios pero son incapaces de unirse en una sola religión

• ¿Qué hacer cuando se llega al llegadero? Confiar en la esperanza porque ella se pierde de último

• Familiares de Padrino López le envían mensajes pidiéndole la rendición y también la bendición

• Conviasa sin visa. Dejó varados a quienes iban para Argentina. Cuando era Viasa viajaba hasta la Conchinchina. Ahora, si acaso, viajará hasta Varadero (Cuba) donde tendrá un buen atracadero

• A mí me hubiese gustado ver que El Ciudadano dijese con lujo de detalles, cómo es que se dejó meter en camisa de once varas, haciéndonos a todos ver, que su tocayo agonizaba. Una vez más se demuestra que al cazador más experto se le puede escapar la liebre

• ¿Quién quiere ser millonario? Esa pregunta la hace cada domingo el Dr. Eladio Lares. No tiene Ud. que visitar miles de lugares para encontrar la respuesta. La misma la encuentra apuntándole a la cesta de los enchufados, quienes con mucho desenfado, lo muestran a diestra y siniestra

• Mis oraciones al Topoderoso por las Madres en su día. Particularmente por aquellas que han perdido lo más preciado que Dios les ha dado… un hijo. Nos vemos por ahí