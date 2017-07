Parafraseos

• 7.5 millones de síes no han podido ser másexplícitos. ¿Cómo quieres que te lo explicite? ¿Qué parte de los 3 “sí” te parece que son un “no”? Escucha Maduro que tupueblo (“siervo”) habla

• Nos parece que el simulacro para la ANC fue virtual, y se realizó en algún 5to punto cardinal. Lo decimos porque se vio muy poca gente. El medio millón de Jorge Rodríguez, pronosticado para la oposición, se revirtió para ellos. La maldad y la mentira tiene mucho de bumerang

• Es tal la rebeldía de Cabudare que falta poco para que se le declare oficialmente como “ciudad no grata”. Sin embargo, vale aclararle al TSJ que el desacato tiene más vidas que un gato

• Tampoco podemos dejar por fuera a El Cardenalito, entrada principal de nuestra ciudad capital. Las huestes represivas nada pasivas han sido y buscan teñir de rojo tan emblemático lugar

• Adriana Azzi nos dice todos los lunes qué nos depararán los astros cada semana. Bien arriesgada que es buscando aciertos porque la situación que vivimos es campo abierto para la incertidumbre. Vivimos de cumbre en cumbre, que si la OEA, que si la ONU, que si Mercosur

• El jueves el pueblo se paró tempranito para cumplir con su paro cívico. Venezuela, un Sahara

• ¿De qué talla es la indolencia de este gobierno? Dicen queestá entre los 8 y 10 kilos que han perdido decenas de miles de venezolanos por falta de comida

• Cuando Noéconstruyó el arca, no había presagio de lluvia y llovió. De hecho, la gente no quería ser embarcada dando por veraz lo de una lluvia pertinaz, como preludio a lo del diluvio. Igual les pasa a muchos pensando de la ANC: eso no va a ser. Y ni toman en cuenta al 350

• A este gobierno lo derrotaremos el día en que nosotros nos deslastremos de un 10% de ese chavista que todos tenemos, yque aún nos cuelga como escapulario, no solo el Día del Carmen

• El consuelo que podemos tener, es que al ver especímenes como los Rodríguez (Jorge, Delcy, y Héctor ), nos quedamos ciegos y sin vista por lo que significa ser acérrimo chavista

• ¿Qué y si EEUU nos deja de comprar crudo y de vendernos gasolina? La purga va a ser con quinina. Lo que nos espera no es ni la sombra que viene detrás. Es que hasta los caballos querrán continuar yendo delante de la carreta

• Si Ud. nota que los demás se duermen mientras Ud. habla, es tiempo de agregarle algo de cafeína a su conversación

• Venezuela es el país más corrupto del continente. Lo dijo de frente Luis Almagro ante los congresistas de EEUU. Quienes lo dudan son los dolientes, esos lugartenientes agazapados, que no se atreven a dar un paso fuera del país, porque saben que irían a un viaje sin retorno

• Vamos a darle a Eva, la del Paraíso (no la Golinger) el beneficio de la duda creyendo que ella comió de la fruta prohibida porque tenía hambre, no porque buscaba ser la manzana de la discordia. El silogismo es porque el chavismo cree que la ANC será la bendición, cuando en verdad será peor de lo mismo

• SI tú nunca te equivocas nunca has hecho nada; lo cual, viene a ser, tu peor equivocación

• Uno a veces ve alguna amistad, que tenía tiempo sin ver (algo fácil de verse en estos tiempos tan inciertos), y le encomienda: cuando veas a fulanito(a) de tal me le das saludos. Y aquella amistad con gusto lo acepta, no sabiendo en qué lio se ha metido pues va a tener que cargar con la encomienda para arriba y para abajo, sin poder hacer la entrega. A menos que se entregue a algún recipiente escogido al azar. ¡Vivimos tiempos azarosos! Nos vemos por ahí