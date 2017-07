Parafraseos

•Ah mundo, ¡quién fuese adivino! No sé qué pasó entre el jueves por la noche y ayer sábado (esta columna se “cocina” los jueves por la tarde). El hervidero de rumores era de padre y señor mío. Venezuela en el ojo del huracán. ¿Decidió el gobierno finalmente lanzarse hoy al abismo dando un paso al frente con su constituyente? ¿Ni una cosa ni la otra sino todo lo contrario? No me vea como adversario, pero si Ud. no tiene alpargatas, le sale comprarlas, porque lo que viene es joropo del bueno, y con contrapunteo, haya habido o no conteo

•Ávidos de lo malhabido, el chavismo nos deja un legado que de seguirlo nunca nos sacará de abajo.Nunca tuvieron mucho y lo que tienen ahora tampoco es de ellos. Los golpes enseñan

•Avianca, otra que dejó el pelero. Ahora los venezolanos del aire seremos venezolanos de a pie

•Lo anterior no mortifica el vivir del alcalde Ramón Muchacho, ya que del país, él no puede salir

•Debemos aprender a levantarnos de las cenizas que nos dejan. Vivimos tiempos de sequía moral pero es bueno “recordal” que toda estación tiene su final

•Un pez, al igual que un ser humano,podrá sufrir de insomnio. Lo único que no creo le pueda suceder es que le dé sed. Nosotros tenemos sed pero de democracia porque de dictadura estamos que nos ahogamos. “No negociemos por miedo, pero no nos dé miedo de negociar”, JFK

•El mes con mayores nacimientos es agosto y el de menos es febrero. Los venezolanos estamos por entrar al primero, quiera Dios que sea para que Venezuela vea ahora un nuevo nacimiento

•Según el gobierno, los venezolanos estamos más flacos porque queremos mantener la figura. Genio y figura hasta la sepultura

•Dicen que los políticos son muy parecido a los pañales: hay que cambiarlos de vez en cuando, y por la misma razón. Quienes respaldan la Constituyente van a disfrutar de peor de lo mismo. Se acostumbraron a vivir con una kaka de socialismo. Kaká prefiere el de EEUU, por eso juega allá

•Para muchos, la paz que traerá la Constituyente será la del cementerio. Que si a ver vamos, con la profanación de tumbas que ahora campea, también ahí la cosa está fea. Definitivamente, a este régimen hay que hacerle la cruz. ¿Ya se olvidaron de que ellos profanaron hasta la mismísima tumba de nuestro Libertador Simón Bolívar?

•Evidentemente, no hay que estar loco para apoyar la Constituyente; pero de que ayuda, ayuda

•Resistencia tiene Wuilly Arteaga (nuestro famoso violinista) quien ha ido más a las cuerdas que Betulio Gonzales, el conocido boxeador de cuando éramos chamos

•Caracas cumplió 450 de su fundación y ya va para 2 décadas evitando su hundimiento

•Mala leche tiene el alcalde de Lecherías, primero lo declaran en desacato, y luego lo envían a prisión. En esta revolución, eso pasa a cada rato. Ya es crítico, el número de presos políticos

•El flujo migratorio hacia Colombia es una demostración palpable de lo mucho que le agrada al venezolano hacer “turismo”, en socialismo. Literalmente, al venezolano de a pie

•El director del Cicpc a nivel nacional ve muy mal (sin ser miope), y además (para decirlo en buen criollo), le saca la piedra el que al líder del colectivo “La Piedrita” (Valentín Santana) nadie le toque la diana. Él se queja de que este sujeto debería estar entre rejas. Que hable con la Varela quien pertenece a esa misma escuela, y es muy de la revolución, a ver si lo llama a botón.

•Es cierto que nos estamos comiendo un cable. Pero el gobierno se pone otro alrededor del cuello, y de ñapa se lo aprieta, si decidió seguir adelante con su ANC. Nos vemos por ahí.

Ramón Querales

[email protected]