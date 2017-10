Parafraseos

•Reírnos es como irnos de vacaciones. Nos olvidamos de muchas cosas

•Hay quienes de serpiente tienen solo lo arrastrado y con esa sola cualidad buscan arrastrar a los demás

•El nuevo rol de la ama de casa venezolana de hoy es cazar alimentos con lupa

•Trump le dedicó el trofeo que ganó en un campeonato de golf a Puerto Rico y Maduro les envió gasolina. Para ambos llovieron las críticas: el primero no era lo que ha debido ofrecer; y el segundo, se olvida de que en su país escasea lo que a otro le está donando. Con el mazo dando

•Los sermones siempre son buenos sermones cuando el comienzo y el fin se pisan los talones

•Hay que criticar a la persona que la mayoría del tiempo se la pasa acostada en una cama. A menos que ese sea su modus vivendi. Con esa razón, no prostituye a nadie

•Nicolás merece una ovación de pie por cada día que deja de encadenarnos

•Defensor del Pueblo niega éxodo de venezolanos. Ha debido agregar: éxodo de venezolanos hacia Cuba, porque en otros países, ya estamos echando raíces

•Como uno es una autoridad en nada, tiene más derecho que otros a equivocarse

•El lenguaje del sexo es una de las lenguas más universales. ¿Pero quién dijo que en ese acto se tenía que hablar?

•Para los urólogos, generalmente quienes son invitados a reuniones de eyaculadores precoces tienen la mala costumbre de irse antes de que terminen

•¿Recuerdan cuando no teníamos luz diaria pero habían neveras a kerosene? No entiendo por qué para países como Venezuela no se ha podido inventar el ver televisión a velas para poder ver al menos las no-velas

•Alguien dijo que los malos gobernantes son elegidos por buenos ciudadanos que han decidido no votar. Que no sea esta una razón para lamentarnos en las elecciones del próximo domingo

•Para mí, la moral y la geografía siempre han ido de la mano. Esto me hace recordar los días en las cuales uno de mis hermanos, cuando quería dejar de portarse bien, se iba a Cúcuta a portarse de otra manera. Me invitaba, no para que yo hiciese lo mismo sino para que le manejara

•Enterremos en las urnas aquellos deseos de comernos vivo a la Mesa. Alimentar tales deseos dejando de votar es engordar la posibilidad de que gane quien teóricamente debería perder

•El mundo no se acabará el día de hoy. ¡Claro que no! Ya en la China y en Australia es mañana

•Yo viví en Minnesota por diez años. Nunca olvidaré sus inviernos. La visibilidad debido a la nieve se hacía tan escasa que hasta los pájaros, por razones de seguridad, tenían que caminar

•En Barquisimeto están vendiendo unos almuerzos a 3500 bolívares el plato. Es una especie de Pabellón Criollo sin ninguna barandita. Contiene solo caraota y arroz. A pesar de todo, han tenido muy buena acogida. Es que salen por solo 12 centavos del realengo. Como decir, una locha en moneda extranjera

•El presidente le pidió a María Lionza que le reparara una abrumadora victoria en las regionales. Yo también tengo derecho de pedirle a Dios y la Divina Pastora que al gobierno le llegue su hora. A ver quién puede más entre el satánico espiritismo y la cristiana espiritualidad. Nos vemos por ahí