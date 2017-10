Parafraseos

• Vista todas las trabas que ha puesto el CNE, lo que falta es que prohíba el uso de pañuelos blancos hoy 15/0 para quienes vayan a votar tapándose la nariz

• Los ni-ni no son indecisos, simplemente se encuentran en un dilema entre hacer valer su voto o botar esa posibilidad. Luego, al llegar la hora de tomar la decisión, ya han cerrado el centro de votación

• De ganar el gobierno 23 gobernaciones (como pregona el descabellado), tendríamos que concluir que María Lionza (en compañía de Tibisay) hizo bien su trabajo

• En aquel primer 12 de octubre, la resistencia indígena no participó en el Día de la Raza porque estaban dándole la bienvenida a Colón. Y eso era lo que había en su espera (un colón)

• Hoy vamos de nuevo a las urnas. Como la esperanza es lo último que se pierde, los venezolanos, conscientes de su deber ciudadano, y que el votar es la mejor arma en lo que nos queda de democracia, nos jugamos esa carta, por demás democrática. Nos vemos por ahí

• No es que uno quiera salir del gobierno. Más bien buscamos que él no salga de nosotros. Ese debería un acuerdo pro patria

• Nadie sabe lo que pierde hasta que deja de tenerlo

• A mí no me agrada para nada que las mujeres pretendan ser iguales a los hombres. Y entonces, ¿qué haríamos nosotros sin ellas? Para mi gusto, son irremplazables. Y punto, punto “H” porque ésta letra es muda

• Nuestros problemas podemos resolverlos solitos -con madurez- sin necesidad del maduro que está en Miraflores ( y nada de caer)

• Dale a un venezolano una bolsa Clap y le estarás dando comida por una semana. Ofrécele oportunidades de trabajo, y te aplaudirá sin pedir ¡clap!,!clap!¡clap! ( que en idioma gringo significa “aplaudir”) porque le estarás alimentando su dignidad, hoy por hoy bien famélica

• A la gente del gobierno, probablemente Dios también les ama, pero la mayoría les aborrecemos

• Cristianamente tenemos la obligación de ayudar a nuestro prójimo. Sin embargo, ya es tiempo de que él sea agradecido y también nos ayude a nosotros

• Para poder botar a quienes desde hace tiempo han debido irse: hay que votar

• La vida es bella. Sin ella, Ud. no es ni siquiera bello. Simplemente no existe pues duerme en el cajón 2×1, mejor conocido como urna. La muerte es una herencia no deseada

• Ya que tocamos ese tema, es bueno acotar que los gatos están bien celosos del billetico de a cien por ganarles en lo que de por sí ya nadie les ganaba

• Hombre fiel es aquel capaz de decir que hasta en sus fantasías oníricas su mujer no es ninguna actriz de reparto

• Hay que evitar la anorexia democrática. Abstenerse de sufragar nos haría incluso más débiles de lo que ya somos

• La experiencia es lo que te queda después de que te das cuenta de que no has aprendido nada

• La torta que puso Adán al comerse la manzana, en el Jardín del Edén, amerita toque e‘diana, para nosotros también. Mucho podemos perder con la llamada abstención, aunque ciertamente, el gobierno no sea santo de nuestra devoción, ni de nuestra creencia. Nos vemos por ahí

