• Los parafraseos de hoy van a ser seleccionados de columnas anteriores. Tomaremos en cuenta lo que algunas lectoras (no lectores, porque a éstos les hago menos caso) nos comentan. A ellas les agrada más cuando nos apartamos del tema político. Así que, ¡fuera satanás! Yo digo lo que veo, o lo que me sugieren

• En relación a la escogencia, hubiésemos podido someterla a votación, pero siendo que ahora el voto en Vzlaestá tan desprestigiado (atrás quedaron los tiempos en los cuales un candidato presidencial le ganaba a otro por unos piches 30 mil votos) decidí hacerlo auto-consultándome

• Hay quienes amamos a este país como si fuera una madre. La madre patria, pero para todos

• Con tantos implantes, todos los caminos conducen a la Vía Láctea

• Yo sé que no suena bien, pero el hombre que ha dejado de besar a su esposa, y se enoja porque otro viene y le hace el trabajo, se llama egoísmo

• Si estamos en paz con Dios deberíamos estarlo también con los demás seres humanos

• Mi hija menor estudió en un colegio de Fe y Alegría, y un día, de regreso de su primera clase en el Kínder, llegó muy contenta porque había aprendido a rezar el Ave María. “A ver, mamita, récelo, pues”, le dije. Y se soltó con su versión actualizada: “salta María, madre de Dios, ruega por nosotros los pescadores, ahora y en la hora de nuestra suerte, amén”. Ciertamente, nuestra Madre María, salta cada vez que pecamos los pescadores de pecados

• El refranero popular habla de que el hombre maduro, en algún momento, va a echar su canita al aire. La mujer no, porque ella muy inteligentemente, las echa, pero al pintarse el cabello, la cosa pasa desapercibida. Habilidad femenina que no tenemos nosotros los hombres

• Todos tenemos los días contados aunque no sepamos cuántos

• Hoy por hoy en Venezuela la mejor manera de curarse en salud es no enfermándose

• En la variedad está el gusto pero también el gasto. Por cierto, dicen que el dinero habla. En mi caso particular, o yo soy sordo, o conmigo se hace el mudo

• Los llamados bachaqueros son ahora traficantes de café, aceite, leche en polvo, harina de maíz, y todo lo que brille por su ausencia en los anaqueles de los supermercados

• No importa si te equivocas hasta que te equivocas. Ahí sí barrerán el piso contigo

• Las malas mañas se pegan como parche poroso de los viejos, de esos que cuando uno se lo despegaba se traía medio pellejo. Lo mejor es evitarlas

• No hay cosa más triste que un domingo por la tardecita. Particularmente quien está jubilado, tiene que estar mosca para que todos los días no se le conviertan en “domingos por la tarde”

• Esta noche es Nochebuena. Yo me pregunto, al igual que lo hacia el comediante Bob Hope, ¿Por qué tenemos que mostrarnos bondadosos solamente en Navidad? Todos los meses con sus dias nos brindan la oportunidad de ejercer esa cualidad

• Bien, mis queridos y consecuentes lectores, ¡Feliz Navidad! Particularmente quiero hacérsela llegar a tres de mis asiduas lectoras: a mi hermana Umba en Aguada Grande, y a Marlene Pérez de Vásquez. cuya colección de la columna hace tiempo les rebasó el número 100; a Omaira Paz de Cordero, quien para mi sorpresa, se las aprende de memoria. Nos vemos por ahí