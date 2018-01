Parafraseos

• Una sociedad con su mística es muy diferente a una sociedad consumista. La nuestra lejos está de practicar esto último. Esperamos que aún le pueda dar prioridad a lo primero

• Hubo una época en que para los venezolanos era fácil morirnos de la risa. Éramos felices y no lo sabíamos. No da risa decir que hoy nos morimos sin estar enfermos

• Vamos a pensar que “las cosas viejas pasaron”, como dice Apocalipsis 21:4. Eso nos da una esperanza, sobre todo cuando casi la hemos perdido

• Muchos sacrifican lo más preciado que tienen en pro de los demás, y luego éstos ni se acuerdan de aquellos

• Una biblia ajada, de tanto ser usada, luce diferente a su dueño, quien casi siempre lleva una vida bien llevada

• Si las cosas malas que hacemos no fuesen a veces tan agradables quizá las dejásemos de hacer

• A veces me preguntan que cómo me siento al estar cercano a la edad cierta. En verdad, dándole gracias a Dios porque me siento y me puedo levantar solito

• Hablando de “sentir”, uno debe sentir (y valga la redundancia) algo de preocupación cuando después de muchos años de estar viviendo con su pareja, toca una pierna y no sabe si es la de uno o la de ella. Tal detalle amerita una explicación

• El 23 de enero pasó por debajo de la mesa. Pareciera que ya no hay mucho qué celebrar. Debe ser porque para la omnipotencia del poder pasó a ser de fecha patria a fecha apátrida

• El impaciente suele duplicar su tiempo de espera. La regla de oro de la espera es la paciencia

• A ciertopolítico del gobierno, sus intestinos le deben estar súper envidiando la cantidad de excremento que le sale por su boca

• Toda persona indeseable, en esencia, le honra a uno con su ausencia

• Atrás quedaron los tiempos cuando en Venezuela donde comían dos podían comer tres y hasta cuatro. Y a los invitados se les ofrecía algo más que un cafecito

• Al escribir esta columna, nuestros Cardenales tenían la final del béisbol empatada. No soy adivino para saber quépasó pero de no ser campeones para mí lo son por su gran temporada

• Siempre le pido a Dios que me expropie el derecho que tengo de “enojarme” (por usar ese eufemismo) pero Dios no es muy dado a las expropiaciones. No me queda otra, que domesticar ese animalque llevo en mi y que en nada me favorece. Nos vemos por ahí

Por: Ramón A. Querales [email protected]