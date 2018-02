Parafraseos por Ramón Querales

• La comparsa de este Carnaval comenzó con un regalo de 700 mil bolívares débiles

• Por cierto, en otra época era seguro disfrazarse de negrita. Por estos tiempos ya no lo es. Se corre el riesgo de que se lo coman a uno. ¿Ya se les olvidó que a las caraotas las llamaban así?

• Chile no quiere meterse en ese paquete chileno dominicano por lo que se retira del diálogo

• Mis Cardenales perdieron. Un sufrimiento menos, pues si iban a la Serie del Caribe la agonía iba a ser día a día. Como van son Los Caribes, no nos va doler tanto porque no les amamos tanto

• La pobreza nos obliga a llevar una vida llena de simpleza. Pero si nos ponemos a ver, hay belleza en una vida llevada con simpleza. Así de simple

• Martin Luther King: “Usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido en ella”. Tal y como están las cosas, también debemos cuidar que no hagan sus necesidades encima de nosotros. Aquí hay más de un pájaro bravo…

• Yo vivi un tiempo en la China, y considerando la manera alocada como se conducen muchos de sus choferes, es un milagro el que China tenga una población tan alta

• De niño nos alegramos muchísimo cuando empezamos a perder los dientes. No podemos decir lo mismo cuando adultos

• El color de la verdad debería ser blanca. Eso creo es lo que piensa un político como Ramos Allup

• Con el advenimiento de las redes sociales, la gente extravía su reputación con mayor rapidez. Luego ni se preocupa de buscarla. Lo que le interesa es el número de seguidores

• Hay dos cosas que me disgustan de los políticos. Una de ellas es el no saber hacer política; la otra es, que cuando ellos ganan, uno generalmente pierde

• La cultura está teniendo mucho que ver con lo que es correcto o incorrecto

• Hay un problema cuando empezamos a contestar preguntas que nadie nos está haciendo

• La vida se nos hace corta esperando un cambio. Luchando por sobrevivir no vivimos. Quizá debamos recordar lo que dijo Yogui Berra : “El juego no se termina hasta que se termina”

• El rumor y el chisme parecieran hermanos, o por lo menos, familiares muy cercanos

• Va sobre rieles la posibilidad de que haya servicio comercial de ferrocarril desde Barquisimeto hasta Yaritagua. Recuerdo cuando llegábamos hasta Morón y de ahí en bus hasta la playa

• “Cuando de sobrevivir se trata, todo vale”, dice la periodista Tania Quintero, en un trabajo a cargo de Andreina Itriago para El Impulso, el cual leímos con mucho detenimiento. Venezuela siguiéndole los pasos a la crisis vivida por Cuba a comienzo de los 90

• Uno no nace aprendido. Aprende después de nacido. Thomas Edison, el genio de la electricidad, no nació con un bombillo en la boca, y todo al principio le prendía

• Al igual que los huevos en una sola canasta, no es bueno depositar nuestra felicidad en una sola persona, , sin querer decir que la persona( al igual que la canasta) no tenga su importancia

• Si en la variedad está el gusto, ¿en dónde queda entonces el matrimonio?

• Hablando del matrimonio, se ha dicho que tiene mucho parecido al pescado: para que no empiece a oler mal, hay que mantenerlo fresco, y no solamente en Semana Santa

• El pasatiempo favorito de muchos es matar el tiempo, y eso, dejar de ser un crimen, para convertirse en suicidio. Nos vemos por ahí