Parafraseospor

• Necesitamos un tsunami opositor en las elecciones regionales tal y como se vio en el plebiscito

• El sentido común tiene un gran parecido al desodorante. Quien más lo necesita es quien menos lo usa. Y no me vengan con la excusa de que es porque no se encuentra el de bolita

• La falta de efectivo es una estación más de los viacrucis que vive hoy el venezolano. Y quienes son más golpeados con esa cruz son los que menos tienen. Y al de cien lo premian ahora con vida eterna

• Así como las caídas no tienen límites, tampoco deben tenerla las levantadas. El truco es caernos diez veces y levantarnos once

• Los pecados son como el conductor que pone la luz de cruce para la derecha pero tuerce hacia la izquierda. Esa zurda conducta le lleva al voladero

• ¿Votar o no votar el 15-O? Oh, ¿pero todavía te lo preguntas? Hay que enterrar en la urna todo asomo de duda. Los pecados capitales no se cometen tan solo en Caracas

• El alcohol es tan buen solvente que es capaz de disolver matrimonios

• Franklin Virgüenza, si las malas palabras tumbaran gobierno ya a éste lo tendríamos en el suelo

• Un dicho Inglés reza que la vida comienza a los 40 ¿Y por qué no mejor cada mañana después que oramos y nos levantamos?

• Quien no cría caballos no tiene derecho a despotricar de la gente

• Si hay algo a lo cual uno no debe hacerse el oídos sordos es a la voz de la conciencia. No hay cosa más peligrosa que una conciencia realenga

• Si a Ud. no le agrada el candidato de su estado, haga el esfuerzo por su país. Vaya y vote con el pañuelo en la nariz pero vote. Al mar muerto hay que resucitarlo

• Parafraseando a Harry Truman, en estas elecciones, si no los podemos convencer de que somos mayoría, al menos que queden aturdidos. Turuletos, diríamos nosotros

• Hoy por hoy, un bisexual tiene por lo menos doble oportunidad de encontrar pareja. EL heterosexual, una sola

• Antes decíamos la verdad y salíamos corriendo pero nos quedábamos en el país. Ahora hay que salir volando porque no nos podemos quedar en donde la tierra donde nacimos

• “Llegará el momento en la cual primero se te olviden los nombres de las personas y luego sus caras. Después se te olvidará subirte el cierre del pantalón; y finalmente, ya se te olvidará bajarte ese cierre”, George Burns. Ahí comienza a cerrarse el ciclo

• La mayoría de nosotros aunque odiemos a una persona seriamos incapaces de llegar al extremo de acabar con su vida. Sin embargo, muchos son los que leen los obituarios con la felicidad reflejada en sus rostros. Lo demuestra la alegría al encontrar esa persona en la lista

• Si los muertos nada sienten ¿Para quién son los homenajes póstumos? ¿Para los vivos?

• Uno de mis alumnitos de kínder me vio un día amarrarme las trenzas de mis zapatos con mucha rapidez y muy admirado me dijo:”Mr. Lamón, yo quisiera hacerlo así de lápido como tú”. Y yo le contesté: “yo quisiera poder hacerlo así de lento como lo haces tú, y solito sin la ayuda de nadie, cuando ya esté viejito”. No creo que me haya entendido pero le estaba diciendo la verdad

• A los humanos nos encanta buscar la manera de sufrir las penas en carne ajena. Que otro te ayude a llevar tu mortaja es bueno pero no la carga completa. Nos vemos por ahí

