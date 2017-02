• Como aquí todo es un carnaval, no hay necesidad de decretarlo. Sigamos la comparsa

• Para el Departamento del Tesoro, Tareck El Aissami no es ninguna joyita

• Uno no debería enojarse porque lo acusen de cosas que ha hecho. Pero los humanos somos así. Los científicos buscan en otros mundos a ver si allá son diferentes a nosotros

• ¡Qué crema Nívea o Ponds! el mejor cosmético para la mujer es el hombre o la competencia

• El Carnet de la Patria busca su carne de cañón. Y los Clap se la sirven en bandeja de plata

• Por cierto, algunas de estas bolsas vinieron la semana pasada bien re-sueltas, otras se soltaron en el camino, y otras no llegaron nunca. En un sector de la Concordia pasaron de largo porque ahí son requetecontra opositores y para-“los muy bolsas”-“No hay”

• Cuando Ud. decide sacar un dinerito de un cajero automático, no importa cuán larga o corta sea la cola, ésta se moverá más lenta que las demás; y al final, empezará una lucecita a pestañar (igual que Ud.) signo de que a dicho cajero… ¡se le acabó el dinero!

• En la escuela primaria deberían enseñar a los alumnos a leer entre líneas. Por ejemplo, cuando alguien dice: “si acaso hay elecciones”, o “en el año cuando haya elecciones”, eso significa que en un país democrático como Venezuela “habrá elecciones cuando estemos seguros que las vamos a ganar”

• Va a ser difícil que las cosas toquen fondo. Casi todo se lo han llevado al exterior

• ¿Sabe Ud. lo que es la CAF? Yo no lo sabía pero me puse a investigar. Por su peso la conoceréis, y por sus siglas también. Me refiero a la Canasta Alimentaria Familiar, que de familiar no tiene nada porque es imposible llenar. Se montó en los 621.106,8 y lo único que le iguala el bono de alimentación o Cesta Ticket es con el 8 pues llegó a 108

• Con Hidrolara y sus nuevas tarifas el salario del larense sí que se vuelve sal y agua

• Hablando de agua, si Dios no tuviese la intención de que fuésemos felices, no hubiese permitido que su hijo convirtiese el agua en vino. En parte, para eso vino

• La Cola de Caballo sirve de infusión y la cola de Cabello se fusiona con la de Tareck

• Las excepciones a la regla en otros países son aquí la regla. Por ejemplo, no hay mal que dure cien años pero aquí esos dieciocho nos parecen cien ¡y cómo se sien…ten!

• Una Constitución no debe permitir a un presidente ser presidente y mentiroso a la vez

• Saqué unos churupitos del banco y me dieron 5 billeticos de cinco mil. Salí y le quise comprar a un platanero 5 platanitos (con complejo de titiaros) por mil. Al quererle pagar con uno de esos billeticos, no tenía cambio. Para mii que el de a cien, aunque lo crean agonizando, de buena salud, sigue gozando

• ¿De qué se disfrazará Ud. en estos carnavales? Yo me disfrazaría de Donald Trump para que el gobierno me respete. Y esa máscara, es de las más caras. Nos vemos por ahí