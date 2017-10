Paraninfo – Si votamos le metemos otra derrota al castrocomunismo

El 15 de octubre o votas o te callas para siempre.

Estamos a escasos días de otro proceso electoral, el número 22 a que nos somete la revolución castrista. Por cierto que este es el único vestigio que tiene el régimen para presumir de democracia. A pesar de todas las ventajas, atropellos, amenazas, compras de conciencia y trampas ha perdido dos de esos procesos, pero claro se las ha ingeniado para hacer nugatorios esos resultados.

Este próximo domingo 15 de octubre se nos convoca para una elección regional que tiene más de 10 meses de retraso. El gobierno se resistía a convocarlas dada la escasa posibilidad de lograr unos resultados favorables. Aplicando la misma estrategia del RR de cuando Chávez, le fueron dando largas hasta buscar el momento más oportuno o el que le dictaban los babalaos. Claro que en esta oportunidad más pudo la presión internacional que cualquier otra consideración. Pensaron que la oposición iba a tomar la misma decisión del 2005 y de la convocatoria ilegal de la ANC. Jugando también a dividir a la oposición con mentiras de falsos diálogos y amenazas de inhabilitaciones y prisiones. Pero les salió el tiro por la culata. Henry Ramos les madrugó y la MUD se aprestó a participar. Se realizaron elecciones primarias para la escogencia de los candidatos a gobernadores en aquellos estados donde no se logró el consenso y con muy escasas excepciones todo se realizó en sana paz, cordialidad y camaradería. Al final la UNIDAD perfecta.

Pienso que a estas alturas aquellas voces disidentes que por respetables consideraciones se oponían a la participación y pretendían llamar a la abstención, ya hoy deben estar plenamente convencidos de que no se les podían regalar esos espacios de gobierno a estos comunistas. Es una oportunidad de oro para demostrarle al mundo democrático que este régimen no tiene sustento popular, que solo se mantiene por una cúpula corrupta y narcotraficante. Que sus días están contados. No sé si serán 23 gobernaciones que ganará la oposición democrática, pero de haber una alta participación en este proceso electoral por allí irán los tiros.

Sin tener bola de cristal creo que los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Miranda, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia están ganados con seguridad. Amazonas, si se subsana la pela entre los dos indígenas, Guárico, Portuguesa y Cojedes, podrían ganarse también y a pelear el resto, Apure, Barinas, Delta Amacuro, Trujillo, Yaracuy.

Será que estoy demasiado optimista? No sé, lo que sí sé es que la situación a que nos ha llevado este régimen corrupto, incapaz, tramposo, narco y castro comunista es tal que pensar que puedan tener seguidores como para ganar una elección es casi como imposible. Ahora si usted no vota puede hacerlo posible. Ojo María Corina, Antonio, Pablo, Alberto y uno que otro abstencionista. No sean responsables de que no les demos un zapatero.

Iván Olaizola D’Alessandro

