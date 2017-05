Pido la palabra – Culpas… y tormentos.

Los hombres de poder tienen sobre sus hombros cargas muy pesadas que deben llevar con mucho cuidado y responsabilidad. Sus decisiones, para bien o para mal, traen consecuencias definitivas sobre la vida y el futuro de muchas personas. Es así, como el tejido gubernamental de un país debe diseñarse con sumo cuidado, para evitar accidentes históricos cuyos costos siempre suelen ser muy elevados. La cultura y lucidez colectiva de los pueblos tiene mucho que ver con todo esto, ya que la valoración que se hace de los aspirantes a cargos de representación popular, en la mayoría de los casos, se montan sobre falsas expectativas creadas a partir del marketing de ofertas demagógicas diseñadas al fragor de las campañas y bajo el manto del engaño…

El chavismo nace a partir del espejismo ilusorio de una izquierda global enferma y absolutamente irresponsable. Su tesis doctrinal se monta sobre la bonanza ficticia y transitoria de nuestro país, para buscar el resurgimiento del viejo paradigmade la violencia como forma de gobierno. Lo que pudo ser ya no es posible. A Hugo Chávez se le escapó de las manos la gran oportunidad de eternizarse en el corazón de todos nosotros. Prefirió a Castro en lugar de ser realmente venezolano. Busco en otras latitudes lo que tuvo siempre aquí. Su castigo post mortem será el desprecio de su propia gente, que al final ha entendido el profundo daño que su banda deenfermos de poder le han hecho a nuestra patria, comprometiendo seriamente el futuro de más de 32 millones de almas que buscamos desesperadamente una salida decorosa a esta tragedia que nos obligan a vivir…

El final se acerca. Se agudiza la escalada irreversible del desprecio colectivo. Los abuchean en todos lados.Están aterrorizados. No pueden salir a la calle sin el cerco de criminales que les protege. Lo peor; sus familias pagan el adulterio rastacuero contra la cosa pública. El bochorno de ser hijos de personajes tan lúgubres y dañinos representa el tormento en vida del resto de susmiserables existencias. Sus almas no tendrán descanso. Los rostros de los caídos desvelan sus sueños. El miedo entumece los tuétanos de sus conciencias. Están atrapados. El dinero y el poder ya no sirven para protegerles del dedo que señala.De la voz que grita. De las masas que persiguen. De la justicia que encuentra. Del destino que cobra… Porque saben algo mis estimados lectores, cuando Dios nos concede el poder para gobernar, pero en lugar de hacer el bien hacemos el mal, su ira se descarga para hacer justicia con la energía inconmensurable del universo. No hay fuerza terrenal que pueda contra los designios del Orden Superior. Jamás podrán disfrutar del dinero que le robaron al pueblo venezolano. No habrá rincón sobre esta tierra en el cual puedan esconderse…

Mis comentarios:

.- El abrazo de unidad que se dieron El Gobernador Falcón y El Alcalde Ramos en ocasión a la barbaridad de cámara cometida por la jerarquía roja en Iribarren, sella el compromiso de la lucha por el rescate de los principios y valores democráticos en Lara y en Venezuela…

.- La ilegalidad de cámara coloca en riesgo la institucionalidad municipal, al mismo estilo que lo hace el gobierno central al tratar de bloquear las elecciones regionales y municipales con la constituyente roja…

.- Ganen con votos. Vamos a las elecciones de Gobernadores, Alcaldes y Presidente…

En casa del justo hay mucha riqueza,en las ganancias del malo hay turbación… (Proverbios 15:6)