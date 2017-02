Pido la palabra – Relegitimación…

Curiosamente, haciendo uso y abuso del incondicional poder militarista y totalitario que le asiste, por obvias razones, el régimen obliga a las organizaciones partidistas a relegitimar sus cuadros mediante la recolección del 0,5% de las firmas del padrón amañado que maneja el CNE como órgano restrictivo de la participación ciudadana y de los procesos electorales venezolanos. Algunos partidos, conscientes de sus limitaciones militantes se adhieren a la MUD, que se encuentra en riesgo de ser eliminada mediante una medida que puede ser dictada en cualquier momento por el TSJ revolucionario. Otras, asumen el reto de incorporarse al proceso de relegitimación, en el entendido del peligro que corren dentro de un órgano electoral amoral que se reserva el derecho unilateral de decidir quien califica y quién no…

Independientemente del hecho cierto que el régimen pudiera direccionar sus jugadas hacia la escogencia de una oposición a la medida, mediante la selección de organizaciones partidistas que cree blandas o acomodaticias a sus intereses de perpetuidad obligada; no es menos cierto que este evento que se ha reprogramado para el mes de marzo, pudiera representar un interesante ejercicio de movilización y entonación de las maquinarias opositoras. El desarrollo de toda la capacidad logística y operativa de todos los partidos políticos que aspiran sobrevivir la prueba, permitirá preparar a la gente para las duras pruebas que inexorablemente se presentaran en un futuro cercano. Porque vamos a estar claros en algo mis estimados lectores, estos tipos no podrán abolir las elecciones. En algún momento tendrán que medirse en las urnas electorales y serán barridos. Ellos lo saben y estiran la arruga hasta donde las circunstancias lo permiten. No tienen escapatoria y recurren a restricciones de las libertades ciudadanas para amedrentar al pueblo y atemorizar su dirigencia…

Vamos con entusiasmo a relegitimar los partidos democráticos. No importa que estos tipos escojan a tres o cuatro que consideren dóciles a sus intereses. Este es un juego de alta política que exige destreza y negociación para salir de esto. El gobierno recibe vientos huracanados del concierto internacional, lo que nos obliga a endurecer nuestra postura y asumir los retos que se presenten en el camino. Lo que jamás podemos hacer es sentarnos a llorar porque nos quedamos sin partidos. Luchemos por rescatar los que se puedan rescatar. Nos adheriremos a ellos y luego, cuando retorne el estado de derecho, se restituyen las garantías de asociación y participación política para que todos sean restituidos…

Mis comentarios:

-La torpeza con la cual se ha manejado el asunto de CNN, ha permitido que 250 millones de personas se enteren por las redes, las graves acusaciones contra el Vice.

-El gobierno venezolano es el único en el mundo que cierra filas con sus funcionarios acusados de hechos delictivos.

-Todos los gobiernos serios, separan a los funcionarios de sus cargos para que aclaren su situación frente a la justicia…

-El vicepresidente debería ir al Imperio a aclarar el asunto y limpiar su nombre.

-Es vergonzoso para el gobierno y para nuestro pueblo que semejante calumnia se difunda alegremente por todos los medios de comunicación del planeta…

-Basta verle la cara al Vice para darse cuenta de su inocencia…

Pues con prudentes medidas puedes ganar la guerra, y donde hay muchos consejeros allí está la victoria…