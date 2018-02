Pido la palabra – Sorprendan al país…

Ninguna sorpresa ha causado la convocatoria a las elecciones presidenciales antes del 31 de marzo. Era totalmente previsible la desesperación de un gobierno que se sabe fracasado, al que no le queda más que correr contra el reloj, antes que la ruina total lo termine de devorar.Solo queda disponer de la viveza y la flojera criolla, con la receta de castro, para tener algún chance electoral y lograr la sobrevivencia de la revolución. Porque vamos a estar claros en algo mis estimados lectores, con los bonos a las preñadas (bono a la gozadera), el bono navideño, el bono de carnaval y el bono a la vagancia, no están garantizados los votos suficientes que les permita a los jerarcas rojos dormir tranquilos de cara a este evento electoral que les atormenta. El drama que asesina al pueblo a cuenta gota, va mucho más allá de 700 mil bolos que representan dos kilos de queso. Ellos saben que el hambre no da votos…

Muchos venezolanos opositores, opinan y se comportan como pro-gobierno por ignorancia e insensatez, por no decir estupidez. Las migajas que el gobierno tira al suelo para que nuestro pueblo se arrastre a recogerlas, en el fondo no compran la conciencia digna de un país sin opciones, que circunstancialmente se encuentra hundido en una inmerecida ruina. Muchos opositores piensan, equivocadamente, que todo el que recibe un bono es un voto seguro para el gobierno. En realidad no es un voto seguro, es un voto controlado. Este ciudadano requiere una opción diferente para romper las cadenas de la opresión y la compra de conciencia. Necesita unidad de criterios y propuestas fuertes que le obliguen a mirar para otro lado. Necesita saber que se puede comer más de una vez al día y que se puede vivir sin ser pisoteado por una clase política cubanizada…

Si ese venezolano humillado en su esencia ciudadana, escuchase un mensaje de unidad real de los sectores democráticos, que le ofrezca un camino de retorno a sus tres papas diarias y la oportunidad de comer lo que quiera, además de trabajar y estudiar para que sus hijos puedan salir del barrio, entonces estaríamos hablando de una clase política opositora que entiende el rol histórico que le ha tocado jugar y nos sorprenderíamos por el inesperado gesto de desprendimiento y humildad de nuestra dirigenciapara construir una verdadera unidad…

Necesitamos una clase política que nos sorprenda de cara a la historia…

Mis comentarios:

.- Si el venezolano que se arrastra a los cubanos encontrase en nuestra dirigencia un futuro real de desprendimiento y unidad, dejaría de pensar con sus vísceras para buscar la luz que le obligaron a apagar con el hambre inducida…

.- Este régimen es una maquina demoledora de la voluntad de lucha de una sociedad que muere silente y progresivamente. Es una copia de la maquinaria comunista en el mundo que ha costado más de cien millones de muertes por la represión…

.- El país quiere ser sorprendido por parte de una dirigencia opositora que nos dé lecciones de humildad y desprendimiento…

.- El país quiere ser sorprendido con una oferta unitaria que le regrese al venezolano las ganas de vivir en Venezuela…

.- El país quiere creer en un mañana que le sorprenda en un grito unitario de perdón, libertad y progreso…

.- Señores dirigentes de la oposición: Queremos que nos sorprendan…

Cuando entre la sabiduría en tu corazón y la ciencia sea dulce para tu alma, 11.velará sobre ti la reflexión y la prudencia te guardará…(Proverbios 2: 10-11)