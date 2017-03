Pido la palabra – Tormenta perfecta…

Tormenta perfecta es una espectacular película dirigida por Wolfgang Petersen, y protagonizada por George Clooney, Mark Wahlberg y Diane Lane. Basada en una novela de Sebastian Junger. Su estreno fue el 18 de agosto del 2000. Curiosamente, durante la época incipiente del proceso revolucionario “bolivariano” liderado por Hugo Chávez, que luego de 18 años, nos ha colocado en esta terrible situación de ruina nacional. En la película, Billy Tyne, veterano capitán del barco pesquero Andrea Gail, decide tentar a la suerte en la zona del Cabo Flemish, más allá del área transitada por los pescadores de Gloucester, catalogado durante casi cuatro siglos, el primer puerto de América. Pero los elementos climatológicos son muy adversos. Sin embargo, desafían las fuerzas de la naturaleza al tratar de pasar, a toda máquina, por sobre una gigantesca ola en plena tormenta, que finalmente vuelca la pequeña barcaza y los arrastra hasta el fondo del mar acabando con sus vidas…

Analógicamente, Venezuela transita una peligrosa senda que se transforma progresivamente en un clima de anarquía generalizada imposible de controlar. No existe un modelo económico coherente que permita afrontar la crisis. No existen políticas en el sector alimentario, solo un grupo de militares traficantes del hambre del pueblo que se lucran de la miseria del compatriota. No hay estrategia de estado en el sector salud, educación y transporte. Mucho menos en materia de seguridad y servicios públicos primarios. El país se encuentra a la deriva. Al garete. No hay gobierno. Lo que existe es un grupo de civiles y militares apoderados de las instituciones y las armas para controlar las masas y cogerse la plata. La represión se agudiza para evitar los sobresaltos que deriven en revueltas sociales que coloquen en peligro la permanencia en el poder. Es decir, un grupo de mandones irresponsables que llevan al país directamente a la tormenta perfecta que finalmente arrasara con ellos y con todo lo que encuentre a su paso…

Los números son aterradores para el régimen. Además, los niveles de ruina nacional son alarmantes con un cuadro de desabastecimiento que se agudiza todos los días. Aunado a ello, la iracundia de la gente va minando la capacidad de soporte de un ciudadano que se deja atropellar pero también acumula ganas de explotar y desaliento por una oposición sin la talla histórica requerida. Sentimientos subyacentes de rencor y rabia se incrementan progresivamente en el alma del venezolano para ir conformando esa gigantesca ola de frustración que finalmente se les vendrá encima para arrastrarlos hasta los confines más oscuros de una historia perversa y pervertida que de manera irresponsable han escrito con letras de sangre, saqueo y destrucción…

Mis comentarios:

-El país va conjugando intangibles fuerzas sociales que progresivamente elevan la presión que al final les estallara en la cara…

-Ha comenzado el proceso de relegitimación de los partidos. Dios quiera que se consoliden la mayoría de ellos, ya que son la esencia de la democracia.

-Es, a los partidos políticos, a quienes les toca canalizar las carencias sociales para evitar esa tormenta perfecta que en lo personal avizoramos…

-Dios Padre permita que esté equivocado y se restituya la cordura del gobierno como de la oposición…

Porque no aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias, se comerán los frutos de su conducta y quedarán hartos de sus planes… (Proverbios 1:30–31)

Sergio Borgel