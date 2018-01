Pido la palabra – Unidad…

El chavismo decente y democrático, que sí existe, está consciente de que no podemos continuar por el camino de la confrontación y el exterminio del adversario como fórmula para la perpetuidad. La inviabilidad de viejos esquemas asociados al primitivismo castrista de los sesenta, dados los factores de poder hegemónico que se conjugan en función de los cuadrantes económicos globales que se reparten la riqueza del planeta, nos permiten asegurar, muy por encima de opiniones agoreras, la posibilidad certera de encontrar el camino firme para una salida enmarcada en los márgenes constitucionales de respeto a la decisión mayoritaria del pueblo venezolano. Es decir, una salida electoral obligada por las circunstancias económicas. En tal sentido, todo depende una vez más del nivel de desprendimiento y sentido de responsabilidad históricade nuestro liderazgo para unificar propuestas y enviar al país ese obligante mensaje de unidad monolítica que nos permitió ganar contundentemente la Asamblea Nacional el 6 de diciembre del 2015…

Si algo debe quedar claro en estos momentos cruciales que vivimos, es la necesidad de presentar una propuesta país y decantar candidaturas en función de los grandes intereses de la Nación. El pueblo necesita con urgencia la reunificación de los sentimientos de solidaridad y respeto que se diluyeron en odios incubados en el alma oscura de un poder político mal entendido. Ninguna sociedad puede prosperar sobre la base del exterminio del adversario. La sangre de nuestros muertos ha sido suficiente para lavar odios y revanchismos sin sentido que nos asfixian como pueblo. El país muere de mengua a la espera de la sensatez necesaria. Entendemos el poder comprometido consigo mismo ante el riesgo de perderlo. Lo que no podemos entender es la desbandada mezquina de una oposición irresponsable, incapaz de cerrar filas unitarias frente a la historia. Están obligados a hacerlo.

El país espera un mensaje de unidad nacional que despierte el sentido mayoritario de participación. La fragmentación del discurso político y la falta de unidad de los factores opositores, diluye la posibilidad de motivación a la participación. Podemos transitar caminos equivocados o certeros. Pero debemos transitarlos unidos. Sólo así seremos fuertes. Solo así seremos respetados por una comunidad internacional que espera por nuestras señales…

Mis comentarios:

-Estamos de vuelta. Nos tomamos unos días de reposo y reflexión en momentos en que ya todo está dicho. Que el 2018 sea el año de la reconciliación…

-Entramos en la recta final de este capítulo convulso de nuestra historia…

-Están obligados a reunirse en función de cerrar filas y caminos unitarios de lucha democrática. Los egos en estos momentos están de sobra…

-La crisis económica pulveriza las posibilidades de Maduro a ser reelecto. Su única opción es el bombardeo sistemático a la unidad opositora.

-Para concretar primarias, primero se deben unificar criterios de los factores democráticos, incluyendo a todos. Independientes, partidos políticos, sectores universitarios, empresariales, estudiantiles, sindicales, comunidades organizadas, etc…

-Debemos hacer un ejercicios de participación que se perciba los más amplio posible, donde el ciudadano sienta que su criterio ha sido tomado en cuenta para el país que entre todos hemos de construir…

Habéis despreciado todos mis consejos, no habéis hecho caso de mis reprensiones… (Proverbios 1:25)