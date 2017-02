Planteamientos – Nuestro Futuro Común: Barquisimeto

Alexis J. Guerra C. |

La visión sistémica es un elemento clave para el análisis. El azar y lo aleatorio van cediendo espacio a la hora de acercar estratégicamente el futuro. La viabilidad de un proyecto pasa por la articulación entre sus actores. Para la toma de conciencia, la educación es un arma poderosa.

¿A qué viene hablar de Barquisimeto como un futuro común, como una utopía concreta? ¿Qué significa referirla desde ya como una ciudad sostenible?

No por azar seleccionamos para esta entrega, el título de estos planteamientos. Este año se cumplen tres décadas de haberse publicado el Informe Bruntland, elaborado por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, coordinado por quien fuera primer ministro de Noruega, para ese entonces: Go Harlem Bruntland. Fue en 1987, bajo el título de “Nuestro Futuro Común”, cuando se sentaron las bases para el debate acerca de la sostenibilidad y el modelo de desarrollo en curso, con base en una realidad mundial que no dejaba dudas en cuanto a la destrucción del ambiente, los niveles de pobreza y vulnerabilidad alcanzados; y, por ende, situado en la encrucijada de explorar otras alternativas.

Tres fueron las vertientes por las cuales se orientó el trabajo de dicha Comisión: 1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas realistas al respecto; 2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios requeridos; y, 3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos.

En “Nuestro Futuro Común”, se define el “desarrollo sostenible” como aquel que es capaz de garantizar las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. A partir de allí y, en un contexto que ve acentuarse el proceso de globalización o mundialización, se abre la discusión hacia una ruptura epistemológica y de emergencia de nuevos paradigmas que está en efervescencia. Enriquecida por posturas críticas y diversas corrientes de pensamiento, al calor de las medidas que al respecto implementan los gobiernos y los resultados obtenidos.

Ese debate mundial, a lo largo de ese trayecto, se escenifica en las cumbres y foros que se realizan anualmente. La más reciente, en París, el año pasado, definió los llamados Objetivos del Desarrollo Sustentable, lo cual representa el verdadero reto que tiene planteado la humanidad, a escala global y local.

La sostenibilidad o sustentabilidad, desbordó el concepto que le dio origen, asociado al desarrollo como tal en términos ambientales. Se avanza también hacia la búsqueda de una sostenibilidad económica y social. Pero, la multidimensionalidad y la transdisciplinariedad nos esperan. Emergen comunidades supranacionales, regiones, ciudades, universidades, empresas y gobiernos sostenibles que conviven en una sociedad con altos desniveles de vulnerabilidad.

¿Quién está educando para la sustentabilidad? ¿O es que estamos hablando sin saber de qué se trata? Desde el Programa de Desarrollo Humano de la UCLA y del Consejo Consultivo de la Ciudad de Barquisimeto, CCCB, nos hacemos este tipo de interrogantes, las cuales traducen uno de los retos para construir nuestro futuro común.