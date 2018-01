Planteamientos – Lara 2018: Gestión y desarrollo regional

Propicia la ocasión para el reencuentro con los apreciados lectores del diario. Un reposo clínico- visual obligado, ya cumplido; asociado al inicio de un nuevo año y al aniversario de este prestigioso medio informativo, luego de 114 años de fundado. ¡Enhorabuena!

Estaba en el tintero, en alusión a una frase periodística muy usual en tiempos artesanales del oficio ya superados por la tecnología actual, la referencia al tema. Son planteamientos expuestos con motivo del Seminario acerca del “Desarrollo Económico del Estado Lara: Raíces, Perspectivas y Desafíos”, organizado por la Corporación del Desarrollo Endógeno del Estado Lara, en el cual fue presentado el Plan de Gobierno, para la gestión gubernamental de nuestra entidad.

Tuvimos la oportunidad de discernir el temario con los amigos Reinaldo Rojas, Arsenio Pérez, colegas universitarios, alrededor del enfoque histórico: “La economía de Lara en cinco siglos”; y “La Cuarta Revolución Industrial y sus implicaciones”, respectivamente; además de conocer los lineamientos centrales del citado plan, presentados por Giordani Caraballo, Director de Planificación y Presupuesto de la Gobernación, egresado del pre y postgrado del DCEE, de la UCLA. Uu detalle menor pero significativo para la relación universidad- gobierno, que se inaugura.

Nuestro análisis versó alrededor de preguntas, cuyas respuestas, a manera de conjeturas para propiciar el debate, giraron en torno al problema de la Gestión Pública como la “dimensión olvidada” del desarrollo, no solamente en el ámbito nacional, regional y municipal, sino también en el contexto mundial y, sobretodo, latinoamericano, si tomamos en cuenta los resultados que ha arrojado la visión tradicional del desarrollo, encapsulada en el crecimiento económico, y los niveles de pobreza y exclusión social, y los intentos por superar la brecha, desde la perspectiva del Desarrollo Humano Sustentable, como nuevo paradigma.

En otras palabras: ¿De cuál enfoque o modelo de gestión estamos hablando? Y, por consiguiente, de ¿Cuál desarrollo?, porque las evidencias teóricas y las investigaciones empíricas, muestran el alto grado de desfase con los postulados de un modelo económico y socioproductivo plasmado con gran acierto, a la luz del artículo 299 de la CRBV, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2007 y el Plan Nacional de Desarrollo Regional, para ese mismo período, cuya ejecutoria, seguimiento y control, estuvo muy lejos de las metas propuestas, en general, al igual que los ejercicios posteriores de la gestión gubernamental.

Además de la dimensión económica, es de reconocer las otras dimensiones de un nuevo enfoque orientado hacia una “Filosofía de la Sustentabilidad”, en un mundo globalizado e interdependiente, carente de referentes clave, que en medio de la incertidumbre generalizada, asoma el perfil de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Con base en la plataforma de la Sociedad- Red, bajo la cual se estructura. Pero así como emergen las bondades de la tecnología, aparece una “economía subterránea” perversa y una Gestión Pública, de similares características, representativos de un modelo que no está funcionado según lo previsto. En nuestro caso, el deterioro del nivel de vida es indiscutible.

Las dimensiones (económica, ambiental, tecnológica, social, institucional, cultural) se entretejen y extrapolan como parte de una “guerra no convencional”, a l externo; y a lo interno, persisten y se acentúan los vicios apuntalados por el burocratismo y la corrupción presentes en el modelo tradicional. La historia no se repite, pero los ciclos forman parte de una tendencia, como oportunidades para el liderazgo. Basta recordar el capital político presente a inicios de este siglo.

En Lara, el desarrollo regional sustentable requiere un gestión pública de igual naturaleza, la cual pasa por la integración de todos los actores, como una condición indispensable para una Gestión Pública distinta.