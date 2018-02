Planteamientos – Universidad Regional Integrada

El problema que vive la universidad es multidimensional, no solo lo político y lo económico, además de una diversidad de aspectos. Esta afirmación que luce como una perogrullada, pareciese ser ignorada a menudo.

La referencia a esta idea se inserta en las reflexiones acerca de lo que está ocurriendo con nuestras Casas de Estudios Superiores en el ámbito nacional, regional y local. Hay consenso en cuanto a que la crisis económica tiene repercusiones importantes en medida diferente, a la luz del análisis de los factores del entorno en la gestión del funcionamiento y desempeño de cada una de ellas. Esta premisa es válida para cualquier tipo de organización,tal como lo plantean con total pertinencia las novedosas tesis acerca de la sustentabilidad.

Vale recordar, que en épocas anteriores nuestra región abordó con rigor científico, técnico y académico una propuesta visionaria para compatibilizar y accionar con un proyecto orientado en tal sentido, con miras a acercar el futuro, como suele decirse en términos de Prospectiva. Desde la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, para aquel entonces, finales de los años 70, organismo que regulaba la política respectiva, se impulsó la idea de la integración. La viabilidad residía en una condición: la particularidad de instituciones dependientes del Estado: Instituto Universitario Pedagógico; Instituto Universitario Politécnico; y Universidad Centro Occidental.

Estamos hablando del Proyecto de Universidad Regional Integrada (URI), una propuesta elaborada por la Asociación de Profesores del Ciclo Básico Superior (APROCIBAS), entidad gremial que desde una perspectiva más allá de lo meramente reivindicativo, bajo la coordinación del Profesor Alvaro Sánchez Murillo, coordinó el equipo que elaboró la mencionada propuesta. (Formamos parte de ese equipo).

Allí se planteaba la optimización de recursos en todos los órdenes, a partir de una Facultad de Humanidades y Educación; de Ingeniería; y de Ciencias Económicas y Sociales. Fue elevada a consideración del Ministro de Educación y del Gobernador del Estado Lara. Lamentablemente, como suele ocurrir, prevalecieron los intereses individuales desde el punto de vista político partidista. Cada institución y sus autoridades pensaron en sus propios feudos y el proyecto no cristalizó. No obstante, dejó lecciones relevantes para pensar de manera distinta.

Sin obviar las condiciones de hoy, en un contexto distinto, subrayamos el contenido político que fundamenta los pronunciamientos en cuanto al tema de la intervención. Es válido, dentro del juego de poder y conflictividad que está presente en cualquier organización, sea cual sea su naturaleza o tipología. Las acciones gremiales no pueden conducir a acentuar el deterioro por la inercia. La supuesta intervención puede estar asociada a las elecciones presidenciales, a manera de especulación, por desinformación.

Observamos la escasez de propuestas que impliquen la posibilidad de integrar los recursos disponibles, a lo interno de cada institución universitaria, así como a lo externo. Los procesos de reingeniería, como herramienta gerencial son posibilidades ciertas para atacar la crisis con el concurso de todos los actores: universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades.

Las circunstancias demandan del liderazgo institucional regional un plan de acción integrado que vaya más allá de lo político, como una posibilidad real ante la crisis.