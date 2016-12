Por la puerta del sol – Amarga Navidad

“Parte de la naturaleza humana es que no aprende la importancia de nada hasta que le arrebatan algo precioso de sus manos” (Malala Yousafzai)

Este ha sido el año en el que le han destruido más que en cualquier época de la historia lo grato de la existencia, las alegrías, los sueños y la esperanza a este pueblo harto de abusos, humillaciones y amarguras. El miedo todo lo envuelve, el desnivel acecha, cada paso dado está expuesto al atraco, al secuestro, a la matraca o a la muerte, sobre la patria escribe atroz historia la horrenda mano de la tiranía.

Lejos de producir respuesta a la esperanza, el diálogo solo ha servido para envalentonar más al régimen, arreciar los abusos, las burlas y el poder malévolo y el cinismo en contra del pueblo cansado de recibir una tras otra golpiza sobre su libertad, su estómago, su salud, sus sueños y el bolsillo. Nuestros “defensores” no tienen el coraje suficiente, tampoco verdadera voluntad para sacarnos de esta pesadilla en la que estamos inmersos desde hace dieciocho años. Ellos tienen de todo, al pueblo todo se lo niegan. ¿Qué nos queda: llorar, lamentarnos o morir de tristeza en esta Navidad en la que falta todo aquello de lo que disfrutábamos felices en tiempos de Democracia? ¿Llorar? ¡Nada qué ver! Dentro del alma hay fuerza y deseos de liberación, estamos vivos y dispuestos a rescatar todo lo que nos han robado miserablemente.

Esta lucha no parará hasta vencer el poder del maligno, por cuyas venas circulan candeladas de odio en contra del libre pensamiento y de la vida digna y tranquila de otros tiempos en los que éramos felices y no lo sabíamos.

Siempre hay alguien que está triste, que llora, se siente impotente y tiene hambre; estamos en peores condiciones que un país en guerra en el que las ayudas que no acepta el dictador aquí para el pueblo que carece de todo, dentro de las mortales contiendas, son aceptadas por leve instinto humanitario. Estamos en manos de un régimen cruel y extremo, los medios de comunicación temen enfrentarlo y por ende la bota de la bestia sigue oprimiendo incompasivo al otrora bravo pueblo.

Hay millones de razones para vivir, violines le cantan a la alegría decembrina, los poetas siguen urdiendo endecasílabos, sus estrofas están en este tiempo llenas de óptimos estímulos, con ellos aprendemos a mirar senderos, nubes, estrellas y metáforas, mientras avanzan los meses descolgados del tiempo destiñéndonos como destiñe las vastas construcciones de viento y ventisquero.

Algunos decidimos salir de la pesadumbre decorando la casa de Navidad sintiendo gozo al recordar las viejas cosas queridas, aquellas en las que se manifiesta cada año el absoluto testimonio de nuestra esencia espiritual. Un villancico, un arbolito, un rincón con luces de navidad, un pesebre, un mantel de verde color, un pan, un rico asado, un vino, una carcajada como las de mis hijos cuando están juntos y una gaita sabrosa, son cosas que desgarran incesantes la cerrada telaraña del hastío y la tristeza, cosas que nos ponen contentos gracias a la llegada decembrina que esparce en nuestros caminos y casas el dulce sueño de la esperanza del niño que renace en nosotros cada Nochebuena; tiempo hermoso para el disfrute y abrazo en familia, momento único, especial; es tiempo de alegrarnos la vida.

Digamos ¡No! A la amarga Navidad que nos ofrece el régimen.

No dejemos para luego el abrazo, tampoco el “te quiero” ni las flores para el funeral.

¡Feliz Navidad amada familia Victoria Niño! Feliz Navidad EL IMPULSO mi casa querida, Feliz Navidad Venezuela, Colombia, Chile y Holanda.

