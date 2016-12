¿Quién fiscaliza la corrupción?

Voceros del gobierno señalan que no permitirán que los precios de los productos que se venden en Venezuela se fijen con base a Dólar Today; pero eso ha venido ocurriendo en el país, gracias a ellos mismos que acabaron con la producción nacional, hicieron de las importaciones un negocio redondo y le dieron una migaja al pueblo a través del cadivismo. Son los mismos a quienes no les bastó despilfarrar la mayor cantidad de dinero que hayamos tenido como nación en esa década de bonanza petrolera; son los mismos que remataron nuestro oro y tienen las reservas internacionales por el piso, y a pesar de todo esto, nos endeudaron para seguir sufragando su corrupción.

Justamente fueron estos boliburgueses que destruyeron nuestra moneda, ese bolívar “fuerte” que jamás fue tal, y lamentablemente ya no existe, simplemente por no poder cumplir con sus funciones elementales, empezando porque ya el valor real de las cosas no pueden ser representadas en bolívares. Además de todo esto, la moneda nacional está escasa como casi todo en nuestro país.

Es lamentable que hoy en día, hasta esa pequeña minoría que tiene recursos, no pueda tener bolívares como un medio de ahorro, ante la constante pérdida de su valor.

Estoy convencido que este gobierno no va a tomar ningún tipo de correctivos necesarios en esta maltratada economía, por una razón muy simple: Ante la falta de apoyo popular, no pueden tomar una medida precisamente impopular como la de derribar esos controles que precisamente, lo menos que hacen es controlar, pero que además se reactive el aparato productivo, y con esto comience nuevamente a elevarse nuestro poder adquisitivo, y por ende nuestra calidad de vida.

Urge cambiar esa política de control que nos tiene sufriendo todas estas calamidades, por una economía abierta, libre, que no vaya más allá de la lógica del mercado, esa es la única manera de satisfacer las necesidades básicas de nuestro pueblo.

La impresión de nuevos billetes y el hecho de que aquel de mayor denominación pase de 100 a 20.000 bolívares es un claro indicador de la hiperinflación que tenemos producto de la insistencia de este gobierno en un modelo económico fracasado, inflación que es el peor de los impuestos que puede imponer el gobierno para financiar el gasto público, porque esta a quien más castiga es precisamente a los que menos tienen. Pero ya los venezolanos estamos claros que así de salvaje es el socialismo, por ello es que la mayoría pedimos un cambio.

En los últimos días también vimos un nuevo episodio de los mismos creadores del “dakazo”, con el mismo guión de amedrentamiento e intimidación que le aplica a todo aquel fabricante o empresario que hace cosas de calidad, cuando por asalto entraron a la fábrica de juguetes Kreisel y se robaron casi cuatro millones de artículos. Los mismos que dicen ser “revolucionarios, socialistas, pero sobre todo anti-imperialistas” ahora reparten juguetes robados de origen estadounidense. Así es como funciona este modelo fracasado de destrucción socialista.

Esta acción solo ratifica la verdadera guerra y sabotaje que le tiene el régimen a la economía. Si esto funcionara, el Sundee, que dice poder bajar los precios a la fuerza, ya hubiese frenado el de Dólar Today, o por el contrario, hubiese subido el precio del barril de petróleo a 100 $. Me pregunto: ¿Quién fiscaliza la corrupción?