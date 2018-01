El pasaje del evangelio en que los fariseos se “rasgaban las

vestiduras” delante de las palabras de Jesús1 (costumbre antigua en

señal de duelo o de ultraje público), ha hecho que la frase “Rasgarse

las vestiduras” sea muy popular en algunos países cristianos, para

expresar la indignación -fingida- de alguien delante de un hecho

determinado, desaprobándolo. Es lo que nos ocurre con el “mega fraude”

del CNE y del gobierno en éstas sucesivas elecciones regionales para

gobernadores, alcaldes y concejales. Cualquier cantidad de

marramuncias y triquiñuelas, sin que se les sonrose el rostro a las

rectoras, ni por un mínimo vestigio de vergüenza, cuyo objetivo

principal pareciera ser invalidar la vía electoral como salida

política a este creciente desastre

nacional. El panorama socio económico se vislumbra ahora para el

venezolano común con un pesimismo tal, que todas las noticias son

malas para los que pudiéramos reinventar un rescate del país, o de

crear confianza para la inversión. Lo que nos espera es una diáspora

mayor de talentos, las navidades más tristes de la historia, y un

porvenir político del 2018 con muy pocas esperanzas de si el voto es

la verdadera herramienta de los demócratas para recuperar la libertad.

El drama es mayor de lo que pudiéramos suponer para los seis millones

de opositores que sufragamos frente los casi tres millones inflados de

tendencia filo comunistas del partido oficialista para elegir

gobernadores, o del 85% de abstención global en la de Alcaldes y

Concejales. Esa es la cifra real del CNE. Pero guardan silencio

sepulcral. Sino donde están los que celebran éstos falseados triunfos

de un gobierno autocrático desahuciado, que cada día se ahoga en su

propio estiércol. De lo malo hay que esperar algo bueno, es la

primogénita

rasgadura de un gobernador que lo bajaron del cargo por ser tan cuerda

floja. Sin que se interprete como que del árbol caído hay que hacer

leña, no hay derecho para salir de una carrera política sin pena ni

gloria, a la espera del ave fénix o del “we will con back”. Otra

rasgadura ha sido la convalidación como muy exitoso y democrático, del

proceso electoral del pasado domingo 15 de Octubre por la MUD en el

discurso de Aveledo (pena ajena) y demás dirigentes, a sabiendas que

la trampa ya nos la tenían montada con mucha anticipación: migración

de votantes opositores a centros de votación controlados (Casi un

millón),

múltiples cedulados del psuv, conexión del carnet de la patria con

votos de fallecidos, máquinas de votación truqueadas, y un sinfín más

relacionado con los datos de trasmisión por satélite a Cuba, y

retrasmisión al CNE después de ser maquillada. Tanta es la violación

de la sagrada voluntad popular, considerado delito de lesa humanidad,

que la mayoría de los países y organizaciones democráticas no

reconocerán los resultados hasta que no se haga una auditoría general

con representación internacional veraz, y allí estaría representada una

gran rasgadura de vestidura política, porque si no se concretan

fuertes sanciones contra un gobierno tirano que se ampara en una

espuria ANC, para convalidar sus tropelías, no dejará de ser más que

otro saludo a la bandera esas buenas intenciones. ¡Ay del diálogo! Jeremías 14,17