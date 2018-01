Reflexion – Guerreros del asfalto

Dedicado especialmente a quienes frecuentan el Parque del Este.

La colonia Runners en el Estado Lara es muy numerosa. Se debe, a que las carreras se han convertido en una terapia excelente para la salud física, mental, moral y espiritual de muchos, en estos tiempos tan difíciles. Incontables son los beneficios que esta práctica aporta al ser humano. No en balde Dios, en el libro de Hebreos, relaciona nuestra amada actividad con la vida espiritual de nosotros los cristianos. “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios”Heb.12:1,2.

“Guerreros del asfalto”, por cuanto a pesar de ser algo que nos encanta hacer, se necesita disciplina, voluntad, esfuerzo y sobre todo constancia para permanecer en el tiempo. Gran cantidad de personas se animan, pero al cabo de varias semanas se cansan, se fastidian, encuentran cualquier “buena” escusa y abandonan. Entonces, hay que ser un verdadero guerrero para no desistir. Seguro, las actividades laborales, estudiantiles o domésticas. La falta de zapatos apropiados y de marca. O los dolores en el cuerpo, la pereza y a veces las personas allegadas a nuestro entorno, atentan contra la perseverancia de quien la practica. Pero, sólo los guerreros permanecen y hacen del running un estilo de vida.

Un “Guerrero del asfalto” tiene muchas cualidades especiales. La generación de endorfinas transforma el carácter del corredor y sale de sí lo mejor. Su buen humor, la amabilidad y un espíritu altruista le caracterizan. No concibo un corredor malhumorado, iracundo o rabioso. Y esa es la otra parte que caracteriza a un verdadero “Guerrero del asfalto”. Es por ello, que he visto con tristeza la actitud indolente y quizás displicente por parte de algunos corredores o atletas que frecuentan cada mañana o los fines de semana el muy conocido “Parque del Este”. Hacen caso omiso a las recomendaciones de los jóvenes empleados que se encuentran en la entrada, quienes realizan un excelente trabajo. Una simple recomendación al visitante, de acomodar sus vehículos en posición de retroceso para poder visualizar mejor el mismo por su seguridad y que su salida sea más cómoda. Y a pesar de ser muchos, personas de visibles grados académicos, universitarios y de cierta posición socio-económica estable, no toman en consideración dichas recomendaciones. Al parecer, desprecian las sugerencias, hacen lo que les viene en gana y eso es muy lamentable. Un “Guerrero del asfalto” debe tener una actitud integra y si goza de una posición socio-económica-intelectual privilegiada, debería ser irreprensible.

No importa cuánto, los gobiernos puedan impulsar la debacle moral. No deberíamos caer en la tentación de imitar cuantos no hacen lo bueno o lo correcto. Ni tampoco interesarnos, si la mayoría se llena de corrupción y perversidad, nosotros debemos tratar de mantener la gallardía, la honestidad, el equilibrio y la sindéresis. Tal vez si recordáramos las recomendaciones que Dios hace en su Palabra no caeríamos en la trampa de la indolencia. Amigos, los valores familiares, morales y espirituales no caducan y todos tenemos la capacidad para asumir las conductas correctas. No tenemos escusas. ¡Hasta el martes Dios mediante! [email protected] William Amaro Gutiérrez