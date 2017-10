Reflexiones – Elecciones (II)

Este próximo domingo 15 octubre el país entra en un proceso político que anhelaba desde hace tiempo. Elegir nuevos gobernantes. La alterabilidad en las funciones de gobierno es lo más sano para una nación. El gran problema para quienes votamos y que vemos el panorama desde afuera, es que cualquier gobernante tiene muchísimas razones para no hacerlo bien. El primer obstáculo que consigue es el imperio del Yo que gobierna su vida. Debe, primero que nada, satisfacerse así mismo, luego, a aquellos que propiciaron los diversos recursos para llegar donde está y finalmente, cumplir con las cuotas de poder comprometidas con personas de su entorno familiar, económico y político. Y esto, presagia un gobierno malo. Todo seguidor de Cristo debe saberlo.

En segundo lugar, si repite, su gestión estará orientada a dejar en funciones administrativas a funcionarios ineptos y allegados a su entorno lo cual será más de lo mismo. Y si logra subir un opositor político, por experiencias vistas, irá por la venganza y todo lo que eso significa. Igualmente, el nuevo tendrá a su disposición otro género de escusas o justificaciones para no satisfacer las necesidades de sus gobernados. O sea, argumentará una y otra vez, que no le dejaron recursos económicos suficientes, que la estructura administrativa encontrada cuestas cambiarla… bla, bla, bla.

Todo esto en el mejor de los casos. Pero sucede, que, quienes aspiran perpetuarse en el gobierno, como quienes están llegando, el objetivo primario alparecer, eshacersedelpoder para apropiarse de los dineros públicos. Obviamente habrá una excepción. Para ello, se valen de cualquier triquiñuela política-administrativas, otorgan contratos “jugosos” a amigos, desvían fondos o se hacen de los muy conocidos testaferros que son los que encaminan el dinero mal habido a cuentas en los llamados “paraísos fiscales” donde no entra la justicia humana.

El propósito de presentar este sombrío, pero perfectamente factible panorama es alertar. Vote por quien Ud. quiera, pero sepa que mientras nuestros gobernantes no tengan temor de Dios, no habrá jamás una gestión verdaderamente honesta y dedicada a servir con eficiencia y justicia a todos los ciudadanos. Y no me vengan a decir que llevar un gobierno o una vida de verdadera honestidad es imposible en un mundo corrupto, por cuanto tenemos testimonios de vida que hablan por sí solos.

José, efectivamente existió y en Egipto llegó a ocupar altísimos cargos políticos en la corte a través de Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. “Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José, y no se ocupaba de nada más que del pan que comía” Gen. 39:6. Pero José fue tentado terriblemente por la 2da propuesta más fácil de caer para un hombre. Tener sexo con la hermosa mujer de su patrón, pero no cayó. “¿Cuál fue la fortaleza interior que ayudó a José en el tiempo de su prueba más severa? 1º.-Un compromiso sin reservas con Dios. 2º.-Un sentido claro del bien y del mal. 3º.-Una madurez espiritual que define el sexo ilícito como un pecado contra Dios. 4º.-Una integridad moral que no se puede comprar ni vender. 5º.-Una cultura del corazón transformado que lo llevó a resistir al diablo y a huir de él. Y 6º.-Una reverencia hacia Dios, manifestada en una relación santificada con los demás” John M. Flower. El Conflicto entre Cristo y Satanás. Pag. 72 ¿Cómo les parece? ¡Nuevos gobernantes, allí tienen la guía! !Hasta el martes Dios mediante! Próximo artículo” Ben Hur”

[email protected]