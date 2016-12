Reflexiones en Positivo

2017 acuérdate que destruyendo lo privado no puede sobrevivir lo público.

Estoy de acuerdo que cuando no avanzamos estamos retrocediendo y debemos estar atento que eso es una muy sabia advertencia para la creatividad y la acción, debemos tomar en cuenta a toda la gente que trabajamos en el país y para el país, no debemos darle paso a lo negativo ni respiro a quien quiera destruirnos, combatir este desastre con fe y con capacidad, contribuir hasta donde nos duela y trabajar hasta agotarnos por el país,convencido de que no tenemos otro y que debemos amarlo, respetarlo y hacerlo respetar, unirnos sin exención, para devolverle su originalidad y su idiosincrasia ya bastante golpeada dando una imagen al mundo nada positivo,avalando lo que alguien dijo: que en nuestro país estamos en tiempo de desprecio, no por favor, será un mínimo porcentaje, como lo dicen las encuestas, la mayoría estamos golpeados pero no desmoralizado y al pie del cañón, con el arma de la buena voluntad y el don de buen ciudadano al servicio del país, sin distinción de ningún tipo,eso somos los Venezolanoschévere cambur, pate e rolo, machete,buen vividor, jodedor, más del 80%, pero nada de taimado o delincuente,zape.

Bueno despidamos y despachemos al año 2016 sin odio y sin rencores, pero la verdad es que nosdio duro, no tenemos nada que agradecerle ni mucho menos que admirarle, a parte que fue tan ree largo, angustioso,desesperanzador, metedor de miedo y asustadizo, menos mal que ya está venciendo tu periodo año 2016, ni se te ocurra conversar con el año 2017, ni mucho menos darle concejos, no vayas a venir con las mismas maldades y malas mañas como tú,olvídalo y vete muy largo al “C”,aquí lo que aspiramos y nos merecemos son cosas buenas, no lo que vivimos en tu estadía, no tehagas el loco, tu sabes 2016 de que te hablo y no soy yo, me subrogo un alto porcentaje de mis hermanos sufridos en todos los ámbitos y que hemos pasado las mismas penurias, sin saber de qué se nos acusa y el por qué, el país se nos cambió en un abrir y cerrar de ojos,da la impresión de que no tiene quien lo defienda, nos pareceque no tienen capacidad suficiente,porque salen con las tablas en la cabeza, hay algo que no entiendo ono sécómo expresarlo, ojala sea lo segundo, como mal ajeno alegría de tonto,así que año 2016 chao contigo, no nos deja ni para una burra vieja o una suegra nueva que dijera mi recordado Billo.

Ahora vengo contigo bendito año 2017, en nombre de Dios y todos mis hermanos Venezolanos,dije todos, no hay distinción, no vaya a venir por favor con el mismo cuento, ya eso está muy rallado y tú lo sabes más que todo el mundo, porque sé que bienes de partes de Dios y a Dios no se le puede engañar, pórtate bien, sin olvidar que venimos a este mundo a servir y no hacer daño,no olvidemos“que el que no vive para servir tampoco sirve para vivir”,además en la antigua ley el que no trabaja no tiene derecho a comer, debe ser multado por la justicia divina, año 2017 todos sabemos que la vida es un eterno conflicto cada vez que estas por solucionar uno hay varios esperando para ocupar su lugar, así que año 2017 te esperamos con buenas soluciones, deja tu carga de problemas por allá, aquí estamos arto y deseamos vivir en paz, amor, salud y prosperidad, ya sabes año 2017 que en nuestro país somos pura gente buena, unos poquitos malos aconsejados, pero buenos que muy pronto rectificaran y bienvenidos sean somos hermanos .

Año 2017 ven en un plan de armonía que podamos junto a nuestra familia y amigos dormir,que podamos salir de esta incertidumbre, sonreíry volver a prender las luces a los carros, si no podemos salir de noche para que necesitamos luz, año 2017 tú sabes la barbaridad que estamos viviendo aquí que no se ve ni en los bosques, alguna vez hemos visto algunos árbolesdándose ramalazos unos a los otros, no,jamás lo veremos, estamos perdiendo hasta la sensibilidad, año 2017 ante de llegar corrige, da la impresión que quien insulta más fuerte es el jefe, es decir 2017vivimos ente “C” van y “C” vienen y eso no es vida amigo, pedimos se nos devuelva las buenas costumbresy el resto de la lista de lo que está pasandono cabe en ningún espacio, 2017 tú la conoces mejor que lo que la padecemos.

Ahora más que nunca el Campo es la Solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país……

A nuestro Diario El Impulso, al personal directivo, ejecutivo, administrativo y al personal en general que labora en dicha institución, les deseo Un FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO ymi eterna GRATITUD POR PUBLICARME durante muchos AÑOS Mis Reflexiones en Positivo y las que faltan.