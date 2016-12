Reflexiones en positivo – Protéjenos, Niño Jesús

Hay un decir: “Si se es paciente cuando se está irritado se evitara miles de perdones”.

En mi caso eso ha sido una enseñanza permanente para vivir y continuar viviendo y escribiendo en positivo hasta conseguir algo bueno, porque creo que todos los problemas, aparte de que no son eternos, también tienen incluido su solución; por ello a mis respetados lectores y a toda la humanidad que desea convivir y disfrutar de esta vida y de este bello país, les digo que debemos luchar unidos por su reconstrucción y recuperación en todos los sentidos, disfrutar y engrandecer las tantas riquezas con que está dotada nuestra querida patria y a la vez disfrutar del mayor capital humano, que es más del 62% gente joven, que no tienen la culpa de estas dos décadas de desatino que no han dado pie con bola, pero roguémosle al Niño Jesús que éste año nos traiga como regalo de aguinaldo una positiva rectificación y nos alumbre el camino para salir de esta crisis tan grave que afecta hasta quienes la propiciaron, porque no me van a decir que esos promotores tienen paz y duermen tranquilos como un niño.

Niño Jesús, en esta fecha de tu llegada que vienes a unirnos y a renovarnos el espíritu, la fe, y a recordarnos que vivamos como hermanos, que nuestro comportamiento sea de amor, para construir y no destruir y no estar golpeándonos unos a otros, luchar unidos mirándonos de frente con amor, no como estamos ahora Niño Jesús, cuando desconfiamos hasta de nuestra propia sombra, nos asusta ¿qué pecado tan grande cometimos Niño Jesús, para que estemos en esta incertidumbre y bajo una permanente tensión que en nada nos hace feliz?

Niño Jesús, en nombre de mucha gente buena, de fe, me permito hacerle unas peticiones, tú como hermano mayor y protector de tus hermanos menores que estamos en la tierra, tráenos este año buenas ideas, soluciones pacíficas para que podamos salir de este túnel, que no nos vayan a derrotar el desánimo y la desesperación. Te prometo que aquí ponemos el trabajo, estamos dispuestos a dar lo mejor, te lo suplicamos Niño Jesús.

Niño Jesús, perdóname, sé que estás muy ocupado aún más en este mes, pero creo que aquí se están cerrando las alternativas, no me queda más que seguir con la inquebrantable fe de que será nuestro Señor Jesucristo que nos salvara y nos devolverá sin traumas, rencores y vergüenza nuestra patria.

Niño Jesús, me permito repetirte todo lo que tú también sabes, solo como un recordatorio siendo esto muy importante, parece sencillo lo que hemos visto y vivido a lo que se pronostica para el año 2017, lo que hemos vivido y que son nimiedades a lo que nos espera, Mi mente me dice otra cosa Niño Jesús, no dudo en tu intervención por nosotros que somos también hijos de Dios; no nos dejes hundir más de lo que estamos, por favor despiértale la mente a nuestros hermanos, te suplicamos le ordenes que ése no es el camino, respeten nuestras riquezas creatividad y lo que no es suyo.

Por ejemplo, te cuento, Niño Jesús, consciente de que ya conoces las noticias con datos ciertos y precisos de los gremios, primero el sector construcción está casi paralizado, siendo el peor error el acaparamiento de los materiales más necesarios como el cemento, las cabillas, hierro y hasta un clavo. Eso genera casi 50.000 desempleos, ¿cuántas familias dejarían de comer completo?, ¿cuánto malestar para los hogares de los desempleados? Si estas cifras se ajustan a la realidad sabemos que en todo nuestro territorio pasa de un millón largo de desempleados, imagínese cuantos hogares pasan penurias. Me quedo corto, Niño Jesús. Esta es una pequeña muestra y por razones de espacio si te cuento lo de las industrias y el comercio es algo deprimente, Niño Jesús, pero tengo fe que con tu intervención nuestro Padre se apiade de nosotros. Ahora, Niño Jesús, si esto es un castigo de nuestro Padre, por favor dile que ya está bueno, acuérdate que “no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague”, y si así fuese ya hemos pagado y lo peor muchos están pagando pecados ajenos y otros ganando gloria a costa de tantos inocentes.

Ahora más que nunca el Campo es la Solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país……