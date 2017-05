Reflexiones en positivo – Asamblea de Fedeagro

A casa llena y sobre cargados de fe y esperanza a pesar de la incertidumbre y los obstáculos que es lo que hoy abunda lamentablemente en nuestro país, rompiendo barreras se celebro con éxito la Asamblea Anual de Fedeagro, como participante me sentí igual a los muchos que tenemos el trabajo y la productividad como una sagrada devoción y obligación de nobles principios, como es producir alimento a cualquier riesgo y a voluntad propia, principios definidos por encima de toda adversidad, consciente de que nuestro país nada ni nadie lo acaba por muy cruel que sean las ideas de quienes se proponen a destruirlo,sintiéndose los dueños de este potencial país que todo lo tiene, siendo sus bondades única y que aun todo esta por desarrollarse y no hay fuerza que pueda destruirlo, afortunadamente son muy pocos quienes apuestan por el fracaso y arrodillamiento.

Aunque estamos en la peor crisis de la historia, corresponde a Fedeagro y los sectores productivos apostar al país para su prosperidad, en la unicidad y no a grupos, somos todos, esa es la propuesta agrícola y debemos estar consciente que aun en esta situación adversa el 74% de los habitantes dependemos de la agricultura y la cría, por ellos estos rubros deberían ser un factor digno de admiración y respeto no una diana donde apuntar los dardos de aquellos que no conocen del esfuerzo y sacrificio que debe hacer un agricultor, un ganadero para producir alimentos, jamás pregunta quien lo consume, que ideología o doctrina práctica, pero si sabemos que la labor del campo es difícil, a quien le gusta el campo no tiene horario, su trabajo es realizadobajo la inclemencia de la naturalezacon sus botas embarrialadas, sus manos encallecidas, consciente de que es mas fácil sembrar que cuidar la cosecha por ello merece respeto y facilidades.

Fedeagro apuesta por una agricultura de avanzada sin limites, hay suficiente tierras fértiles, abundancia de voluntades que puedan traspasar fronteras con sus excedentes de productos, que como antes se exportaba generando divisas para el país y no como hoy que da la impresión que lo que sale no tiene retorno, haciendo caso omiso a aquella propaganda de Simón Díaz, de Bojotico lleva Bojotico trae, aquí no retorna de acuerdo con los expositores que coinciden que mientras no exista una política macro económica no podemos avanzar.

En el sector agropecuario cosas como esta oímos ahí, no hay tecnología que valga si no gozamos de una verdadera democracia, aunque muchos pensamos que la férrea voluntad y el espíritu de hacedor del venezolano rompe paradigmas y se impone la voluntad.

Fedeagro apuesta en la integración de la ganadería y agricultura, nos parece bien a la hora de la verdad somos las mismo familia y las penurias del momento son iguales, con la debida recomendación de que cada día el agricultor y el ganadero deben actualizarse mas y no improvisar por aquello que no se puede trasplantar un embrión si no sabe herrar un becerro, otro consejo que no hay que perder de vista,sino podemos mantener nuestros hijos aquí para que desarrollen el país, es mejor vender todo e irse para el carrizo, pero afortunadamente no es el caso de nuestro país, por lo menos en la agricultura y la ganadería nuestros hijos salen a prepararse mejor pararegresar a defender lo suyo, es lo que vimos en esta gran asamblea y por tal lo aplaudimos, el semillero de jóvenes que ahí vimos es una potencia y sin duda defenderán,cuidaran y aumentaran los esfuerzos de sus padres.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Gracias al Presidente saliente Antonio Pestana por todas las gestiones realizadas a favor de nuestro gremio, igualmente mis felicitaciones al nuevo Presidente Aquiles Hopkins por su nueva designación, le auguro éxitos en su labor a prestar.