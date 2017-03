Reflexiones en Positivo – Aula Abierta al Ciudadano

Hay que actuar en positivo y con energía para inspirar respeto y no lástima.

Así actúan los organizadores del grupo Aula Abierta al Ciudadano, muy bien dirigidos y con magnífica aceptación. Ellos son Magaly de Pantoja, Héctor Pantoja y Fundasad, pioneros de intenciones y ejemplos, ciudadanos que marcan huellas imborrables y positivas que no dejan duda en sus propósitos y quehaceres de un buen ciudadano.

A casa llena, tuvimos la oportunidad de asistir y poder expresar nuestras inquietudes ante tan distinguido público. Es una muy agradable coincidencia por sentirnos cómodos e identificados, a gusto y en un ambiente muy sabroso donde se concentran el talento y la convivencia en forma de altura, y se coincide hasta en la adversidad.

Nuevamente al Aula Abierta al Ciudadano puede dársele el premio a la excelencia, pues ahí no hubo ni una fracción de segundo de pérdida de tiempo, ni forma de distracción. Se oyó al conferencista en un silencio sepulcral por la calidad del expositor, Dr. Eduardo Tálamo, brillante orador que nos despertó la vibra del por qué nuestra vida debe ir acompañada de la resiliencia, término no muy común pero indispensable a todo quien desee ser un portador de soluciones y buenas enseñanzas, como es la noble tarea del Aula Abierta al Ciudadano.

El salón se llenó, creo que había 300 personas cargadas de buena voluntad, dispuestas a participar, aprender, enseñar y compartir. Esa cantidad de personas es una pequeña muestra de que no todo está perdido y serán mensajeros de honor de lo que es un buen venezolano y no venezolano en acción, convencidos de que sí se puede y que somos más los que deseamos el bien unos a otros que los pocos que desean el mal y no son de muy buena conducta, por lo que siempre verán el pecador donde está el santo. Todo lo contrario a quienes buscamos la paz y proclamamos la resiliencia, gracias Dr. Tálamo. Se debe buscar el amor y la paz con muchos deseos de vivir, conscientes de que “la vida es tan corta y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza aprender ya hay que morirse”, según Joaquín Sabino.

Los errores y fracasos son ingredientes para el aprendizaje, dice el Dr. Tálamo, pero hay tantas cosas en la vida que atacan por donde menos se espera. Da la impresión que John Lennon tenía toda la razón cuando dijo que “la vida es lo que le sucede a uno mientras que uno está ocupado en otros proyectos”.

Por ello primero hay que apoyarse en Dios y en la resiliencia para superar los golpes y estar conscientes de que hay dolores que vienen para quedarse, aunque a veces “el dolor es tan grande que te anula la capacidad de ser agradecido”, según Pegy LL., o a veces “el dolor es tan grande que hasta la belleza del mundo nos parece una agresión”.

El Aula Abierta al Ciudadano es una verdadera cátedra que todos necesitamos. Aplaudimos de corazón a los organizadores, quienes, desprendidos de todo egoísmo no escatiman esfuerzos para mantenerse unidos y a la vez actualizarnos en la resiliencia como forma de combatir la adversidad.

“El hilo conductor de este Programa Educativo de Servicio Social a la Comunidad, Aula Abierta al Ciudadano, es la formación ciudadana, y de acuerdo a nuestro criterio y el de expertos en la materia, la formación ciudadana parte de la premisa de la importancia de vivir en sociedad.

Este proceso es complejo, sin embargo distintas disciplinas apuntan que sí es posible. La antropología, la psicología, la sociología, la psiquiatría, la historia, la pedagogía, entre otras, arrojan luces acerca de cómo comportarse en sociedad para la construcción de una mejor ciudad y un mejor país.

De allí que durante el año 2017 los tópicos del Aula Abierta al Ciudadano se relacionan con el desarrollo de competencias y habilidades personales, tales como: resiliencia, negociación, liderazgo, innovación, resolución y mediación pacífica de conflictos, lenguaje, poder y ciudadanía, superación de la desesperanza, inteligencia emocional y estrategias para la reconstrucción del tejido social en Venezuela”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país……