Reflexiones en Positivo – Aula abierta y Marco Tulio Mendoza

Nuevamente Héctor Pantoja y su Esposa Magaly de Pantoja, quienes hace casi 20 años en unión con Fundasab se les ocurrió la creación del Aula Abierta al Ciudadano, institución que cada día toma más fuerza por ser manejada por mentes brillantes, de esos que desprendidos de todo egoísmo vinieron a este mundo a servir, ser útil, a compartir su recia voluntad con todos en una forma simbiótica, contando con un excelente público de primera clase de vida acrisolada donde se encuentran con gente que decidió desearse el bien unos a otros. Se aprende por ser ésta una cátedra abierta al ciudadano en una forma espontanea donde nos conducen a corregir nuestros errores, a estudiar, analizar, enseñar y ser mejor ciudadano.

El Aula Abierta al Ciudadano cuenta con un potencial intelectual que enriquece su creatividad y entre sus brillantes expositores sobresale el doctor Marco Tulio Mendoza Dávila, brillante galeno que le ha dedicado todo su profesionalismo a la ciudad, a Venezuela y al mundo, porque talento y buena voluntad es lo que le sobra; además es como esas almas buenas que al mismo tiempo están en varias partes. En verdad en nuestro estado Lara somos muy afortunados en tener varias instituciones que nos orientan y nos dan brillo. En otros estados me han pedido información para ver cómo se puede formar una institución como el Aula Abierta al Ciudadano. Esa respuesta no dudo que Magaly y Héctor se las darán y a la vez disfrutarán de compartir, para esos somos los venezolanos de buena voluntad.

El reflejo de los rostros, su forma de mirar y su posición erguida demuestran con orgullo ser parte del Aula Abierta al Ciudadano. Saben que el buen ciudadano debe ser de pensamiento elevado, alma limpia, fresca, tranquila, y de serenidad espiritual, así es mejor la vida compañeras de aula. Es ahí donde encontramos las teorías del bienestar, todos salimos con ánimos renovados con ganas de seguir participando, haciendo por nuestro país, aportando, construyendo y no destruyendo, flagelo que debemos combatir todos. Se me ocurre contarle una anécdota que leí: un alumno pregunta y le dice al maestro, maestro estoy desanimado, ¿qué puedo hacer para recuperar el ánimo? El maestro le contesta: pues anima a los demás.

Es muy emotivo ver a Marco Tulio en un podio y con un micrófono en mano. Se me parece al maestro de la anécdota. Habla de reciliencia, la esperanza y la desesperanza, no tiene ni una fracción de segundo de pérdida, es un conferencista de discurso fácil y respuestas rápidas. Mientras tengamos talentos y valores como Marco Tulio no podemos ni debemos perder la esperanza de ver regresar nuestra idiosincrasia a nuestro país y volver a ver rostros contentos con ánimos de luchar y generar bienestar para todos sin excepción, bien alejados del odio, del rencor y la venganza como éramos en nuestro país; por ello me permito invitarlos a todos a votar el 15 de octubre, votar por una mejor vida, por nuestros hijos y nietos, por la paz y el retorno de todos los venezolanos que se han ido dejando a su patria y sus corazones.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país

José Gerardo Mendoza Durán

