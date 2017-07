Reflexiones en positivo – Por Dios, no más muerte ni gente con hambre, te lo pedimos Señor

A pesar de practicar y narrar siempre lo positivo y tratar de buscar la parte buena donde los demás ven lo malo, hoy sin perder la esperanza estamos más cerca de ver un nuevo país, donde volvamos a ser lo que éramos hace dos décadas nuestra añorada idiosincrasia y democracia.

Les cuento con mucha tristeza y una mezcla de dolor, sentimiento y molestia, algo que la verdad no sé explicar igual que a ustedes, da la impresión que se han cortado y cerrado los caminos a nuestra creatividad, que de continuar así no habrá duda en convertirnos en buenos para nada o en unos hambrientos, que debemos bajar la cabeza y desprendernos de todos los principios por una ración de comida para calmar el hambre o por una aspirina para calmar un dolor, con el debido respeto a tanta gente buena que están pasando en este momento por tan fuerte dolor y decepción.

Por costumbre o por mi trabajo con frecuencia recorro el país y estos recorridos por los pueblos, la capital, los municipios, las parroquias, los caseríos y campos abiertos, me causan más confusión y tristeza al ver tanta miseria, creo que desde que tengo uso de razón no había visto tanta miseria, ni leído en los libros de historia, ni en la época de los romanos, ni antes de Cristo, será que esto es el acabamiento del mundo, como lo solía decir mi abuela Ramona, qué pecado tan grande hemos cometido mi Dios, para mantenernos en esta penurias y si es así mi Dios perdónanos, ya que si todos tenemos la culpa unos por malucos y otros por omisión, quisiera Dios, recordarte con todo respeto mi padre, aquello que no hay plazo que no se venza ni deuda que no se pague y este plazo ya esta súper vencido y nuestros pecados también saldado, no dicen los libros que el comunismo viene de parte del diablo, venzámoslo pues.

Pregunto a toda mi gente de buena voluntad cómo podemos explicarle a tantas madres con tres y cuatro hijos o más qué fue lo que nos pasó o nos está pasando, me consta que hay muchas madres jóvenes con niños en lactancia que hacen una sola comida diaria regular cuando tienen suerte, la mayor parte de estos niños nacidos en esta dos décadas, qué explicación se les podría dar a una persona que si puede desayunar, no almuerza, mucho menos cena.

Cuando les cuento lo de mis recorridos por el país que antes lo disfrutaba al ver tanta gente con el ánimo alegre, la cocina y su dispensa full de comida y la práctica hoy inexistente de la invitación a almorzar, hoy día todo es un lamento y confusión con una mezcla de todo, menos de buena intención, que donde antes funcionaba el amor, la buena intención, el deseo de ser útil, hoy es apatía, resentimiento y busca culpables.

Igual que ustedes, ante mi confusión al oír y ver en mi recorrido a nuestro estado con tanta miseria, les digo amigos lectores, padres de familias, abuelos y todos los que somos de a pies que aún en nuestro estado estamos en abundancia.

Preguntémosle a la población de jubilados que trabajó toda su vida, con el ánimo de tener una vejez cómoda, hoy su posición es de lo más lamentable al ver que su pensión lo menos que le es útil es para su alimentación, para los medicamentos y mucho menos para una consulta médica, pregunto ¿tienen la culpa estos jubilados de que se les haya destruido todo lo que por ley y deberes les toca?, ¿tiene la culpa esta generación de haber nacido ante tanta incertidumbre y en un país empobrecido en un santiamén, por unos pocos ingratos que seguramente nada les satisface y nadan en la abundancia, mientras niños mueren por falta de lo más elementales recursos?, lo que queremos es unión, rectificación, amor, sensibilidad, nada de venganzas ni rencores.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país……