Reflexiones en positivo – Homenaje póstumo a Concepción Quijada (Concho)

Recientemente asistí a la ciudad de Acarigua, a un merecido Homenaje Póstumo organizado por el joven dinámico Presidente de Fedecamaras Portuguesa: Omar Elchumari, en unión con todos los gremios de la Región de Portuguesa y la Empresa del cual el homenajeado fue uno de los Fundadores (ANCA).

Me gusto y me llamo poderosamente la atención la calidad de gente del Estado Portuguesa, que están en lo que hay que estar, trabajando, produciendo, innovando, donde funciona la creatividad a un ciento por ciento, las horas que allí estuvimos, las conversaciones en ningún momento fueron de política, algo satisfactorio para los que pensamos solamente en trabajar, producir, compartir, generar riquezas y bienestar para el país, ojala todos sigamos el ejemplo del Empresariado y productor Portugueseño, quienes tienen el trabajo y la productividad como bandera y no analistas políticos como han convertido a una buena parte del país.

Fui como invitado especial para pronunciar unas palabras, honor que me hacen, por concederme hablar de mi admirado amigo Concho y dirigirme a tan distinguido público.

Quiero compartir con mis lectores lo que espontáneamente salió así: haber sido amigo de Concho Quijada, es un privilegio, personas como Don Concho, no son muy común en el mundo, son ediciones especiales que nuestro Dios, nos envía como un regalo, una bendición, un maestro ejemplarizante, como un libro abierto que en cualquier pagina que leamos es una cátedra magistral, que le deja un aprendizaje en toda su cotidianidad con todo lo que se relacione al trabajo y a la productividad, al ser un hacedor en el mundo donde debe triunfar la honestidad, la creatividad, la perseverancia y el trabajo como bandera, como lo practico hasta en sus últimos días nuestro siempre recordado Concho.

Don Concho Quijada, poco se equivoco porque siempre busco andar por el camino correcto, fue un hombre de espíritu y mente joven, que demostró que la madurez es un estado de fuerza, “que el tiempo madura al hombre no lo acaba”, y que los planes no deben morir, tampoco la creatividad, y mucho menos perder la curiosidad, ni renunciar al entusiasmo y de esto estuvo sobre cargado nuestro homenajeado de hoy.

El fue un hombre lleno de proyectos que hizo honor “a que se es joven mientras no se tenga nostalgia del pasado ni temor al futuro”.

En lo particular disfrute y aprendí mucho con las conversaciones de Don Concho, por ejemplo: en una asamblea de Fedecamaras en Falcón, exactamente en chichirivichi, por razones de trabajo siempre estaba con cierta frecuencia por allá, recibí una llamada de mi queridísimo y recordado Don Waldemar Cordero Vale, a quien aprecie en grande y lo recuerdo con profundo sentimiento y me dijo: José Gerardo, donde podemos comernos unas buenas empanadas estamos por aquí en Morón, Concho Quijada, Argenis Vivas y yo, eso fue a las 6 de la mañana, le conteste aquí en mi apartamento, mi amigo Waldemar, la lanzo, pues a lo mejor la pegaba, palabras de el, a la siete de la mañana recibí mis tres ilustres visitantes quien según Concho, iban muy de prisa, estos tres delegados y cuatro conmigo desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos y derribamos tres botellas de vino y no se cuantas de whisky, aparte de la agradable irresponsabilidad de habernos olvidados de estar en la inauguración del evento.

Podría hablar mucho mas de Don Concho, hoy, pero habrá mucho tiempo para recordarlo en positivo, quizás algún día de la esperanza participare en lo que se pueda escribir o decir de nuestros homenajeado.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la Paz, la Convivencia, el Respeto y la prosperidad de nuestro país……

JOSE GERARDO MENDOZA DURAN

02/03/2017