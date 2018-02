Reflexiones en positivo – Quién nos podría explicar.

Nos preguntamos tantos paisanos quién podrá explicarnos lo que pasó en nuestro país, de ser un país pacífico,solvente, rico, amistoso, cordiales, con créditos en todo el mundo, con magníficas relaciones en el planeta, apetitoso al mundo abierto, al que quería visitarlo y establecerse aquí, hacer sus inversiones,crear y formar su familia, crecer junto al venezolano, como familiares amigos, relacionados a compartir y disfrutar logros, sin egoísmo de una forma simbiótica, amor y respeto, ayuda mutua, sin practicar ese quítate tú para ponerme yo o este es un científico pero lo elimine para que ese cargo lo ocupe mi familiar mi amigo no importe que los resultados sea un desastre , pero es mi pariente o amigo y esta con el partido o con nuestra causa, lo demás me importa un pito y según los comentarios es justamente lo que sucede en este momento.

Por ejemplo cuando se habla de acuerdo a favor de la patria, da la impresión de que se está en un salón de baile donde hay una gran orquesta amenizandola fiesta, con unos músicos armónicos aspirando que todos bailen al compás de la música, sobre todo merengue apambichao se acuerdan pero lamentablemente los que tienen más poder e influencias en la orquesta la hace limar a ritmo de su preferencia, entonces la orquesta desafina y ese gran salón que es Venezuela sus representantes pierden el control y en vez de bailar merengue dominicano no consiguen el paso o no les interesa, imaginemos si debe bailarse al mismo ritmo para no chocar, un grupo baila joropo otro merengue dominicano, otro rumba cubana, otro chachachá, guarachas, tango, pasodoble,vals,golpe Tocuyano, imaginemos los tropezones, empujonesy zancadas que se dan, de eso no se puede esperar nada de lo que esperábamos y todos los beneficios esperados sean de buen provecho para todos.

Pensamos que los tantos problemas donde estamos todos metidos deberíamos todos sin excepción preocuparnos por unificar el país, actuar a favor del bien y darnos cuenta de que por mucho que protestemos somos responsable en buena parte de todo, lo que sucede por ello el llamado a una pronta rectificación, todos absolutamente unidos por el país donde nadie se sienta vencido ni vencedor, el paísúnico ganador y bajen las ambiciones personales y sea prioritaria la recuperación de nuestro país hoy herido en su profundidad, en la forma como comenzó este articulo y lo hago con mucho dolor ya que siempre apuesto a lo positivo y jamás deseo desear el mal,a la lucha por la prosperidad, al progreso, que todo sea abundancia, buena salud, alimentación que no haya más desnutrición, niños saludables, los de tercera edad bien atendido, respeto, seguridad para todos y que todo abunde.

Todos debemos hilar muy fino para ser partícipe de la recuperación, aportando hasta donde nos duela sin olvidar que si se puede, consciente de que los poderes que se le reconoce a los maestros espirituales están dentro de nosotros; Y por tal juntos debemos recuperar lo que se ha destruido por ejemplo: como doliente del sector productivo del campo me preocupa en grande la producción de alimentos y más me preocupa que por más que se quiera producir cada día, quien aún no ha perdido el ánimo tenga que pasar por miles de inconvenientes, cosa que preocupa y duele, el sector ganadero que estaba muy cerca a los diecisiete millones de cabezas hoy estáun poco menos de diez millones y sigue la decadencia en todos los rubros, también siguen las trabas para producir, pero aun también siguen la persistencia,la buena voluntad indoblegable del sector empresarial del campo que aun con todos los golpe su amor por el campo y producir es más fuerte y consciente del proverbio ingles “La mano que da recoge”.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país