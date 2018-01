Reflexiones en positivo – Rescatemos nuestro prestigio y señorío

La pregunta del día: ¿Qué será lo que va a pasar con nosotros los venezolanos?

De seguir así metidos en este berenjenal, donde hemos perdido nuestra identidad, hasta por sobrenombre nos llaman en otros países y varios países hermanos nos rechazan, olvidándose cuál fue nuestro comportamiento cuando ellos necesitaron de nosotros; por ejemplo hoy vi un comunicado que me llegó del país hermano que debían tener con los venezolanos una gratitud permanente; no es que estamos cobrando favores porque nunca ha sido la costumbre venezolana. Hasta hace un poco menos de dos décadas vivíamos en abundancia y sin diferencias de dónde venían, el “bienvenido, aquí tiene mi mano, cuenta conmigo hermano” y a los pocos días tuteándose de pana con todo el mundo, feliz buscando como hacerse venezolano, viviendo en nuestra patria, disfrutando de toda la abundancia y haciendo remesa de dinero, alimentos, medicinas y vestuario. En Cúcuta donde hoy tristemente leí en mi correo el comunicado declarando a los venezolanos no gratos, pregunto: si los que aún permanecimos aquí estamos tristes por este malvado gesto, ¿cómo estarán los que están sufriendo este desprecio y discriminación? Dios por qué nos has olvidado.

Usted debe de estar siempre dispuesto a luchar por cualquier amigo que le pida ayuda, eso es lo que hacen los amigos. Eran los consejos que nos daban nuestros padres y amigos. Es muy bueno para el espíritu y para el corazón ponerlo siempre en práctica. Estoy plenamente seguro de que esto suma en positivo y se cumple una noble misión y emociona como cuando a nosotros nos tocó ser benefactores de tantos atropellados que eligieron a Venezuela, primero porque les gustaba nuestra idiosincrasia y podían disfrutar de nuestra riquezas y convivir con gente que los amara y los respetaran, sobre todo nuestro país vecino Colombia. Estas expresiones en nombre de muchos venezolanos no son, sepan ustedes, de resentimiento, son de sentimiento puro que sufrimos de corazón. Los que no sufrimos de odio ni rencor y mucho menos de venganza, primero ponemos a Dios por delante.

El mejor regalo que podemos dar a los demás es hacerlos sentir cómodos, por ello mi pregunta: Si los países vecinos hoy en día exhiben abundancia ¿por qué tienen que desechar a sus vecinos que andan en busca de trabajo? Son parte de la solución en cualquier país que los reciba, como ha quedado demostrado a través de todos los jóvenes profesionales que se nos han ido. Igualmente los expertos petroleros que el mundo civilizado requiere de sus servicios y son un soporte económico donde le valoran su trabajo como humano y gente de primera línea, hablo de países del primer mundo donde se valora la productividad, se hacen, se construyen, se respeta y jamás se destruye, siempre avanzando para competir con los mejores y no la igualdad hacia abajo pensando que cada día debe ser mejor y en el éxito de quien trabaje más, su creatividad debe ser el lema que inste a otros a buscar una vida mejor. Sacrificar lo bueno en favor de lo mejor, me gusta esa frase y le viene muy bien a los que están haciendo este esfuerzo para sobrevivir; debemos pensar que todo sacrificio tiene su recompensa y ningún país se acaba menos éste, que vino dotado de todo y le sobra. pronto volverá a ser apetecibles, de manera que invite hasta a los ingratos, crueles y malos agradecidos a querer convivir aquí pero como aquí no hay tiempo para el rencor siempre serán bienvenidos con los brazos abiertos, con el cariño de siempre y la solidaridad de costumbre, como ha sido siempre el venezolano.

Dios ya hizo su parte al crearnos y ponernos en el mundo, ahora nos contempla con cariño y nos pide que hagamos nuestra parte, no perdamos la fe. Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país